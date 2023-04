A cidade de Nápoles já está decorada há algum tempo com adereços do clube onde não faltam imagens de Maradona.

33 anos depois, a cidade de Nápoles já prepara a festa porque o histórico clube do sul de Itália tem grandes possibilidades de celebrar no domingo o título de campeão italiano, o que a acontecer será a terceira vez na história, depois dos troféus conquistados em 1986/87 e 1989/90 com Maradona como grande estrela da equipa.

O triunfo fora sobre a Juventus, domingo, foi mais um passo de gigante rumo ao sonho da equipa orientada por Luciano Spalletti, que desde o início da época se assumiu como candidata a acabar com o domínio da Juventus e dos dois gigantes de Milão - desde 2012-13, a Juve ganhou oito títulos, o Inter um e o AC Milan outro.