"Não há lufada de ar fresco nenhuma", diz Bruno Fernandes

Cristiano Ronaldo diz que há uma "lufada de ar fresco" com a chegada de Roberto Martínez ao comando técnico da seleção, mas Bruno Fernandes rejeita esta ideia e defende que há apenas um "período de transição".

"Não, é simplesmente um treinador novo, com ideias novas. Não há lufada de ar fresco nenhuma. É só um período de transição", começou por dizer o médio em declarações à RTP3, após o jogo de Portugal frente ao Luxemburgo, que terminou com uma goleada da equipa das quinas (6-0).

Bruno Fernandes referiu ainda que "o ambiente na Seleção sempre foi bom". "Nunca houve nada que não fosse fresco de ar. Por isso, acho que, simplesmente, são novas dinâmicas, novo treinador e há que assimilar as ideias dele", declarou o jogador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Após o segundo triunfo de Portugal no Grupo J de qualificação para o Euro2024, o jogador analisou ainda o jogo. "O Luxemburgo é uma equipa muito difícil, com jogadores individualmente muito capazes de criar perigo e criaram-nos bastante perigo no início da segunda parte mas acho que no cômputo geral a Seleção foi assertiva, soube ler os momentos do jogo e tirar um resultado positivo e sem sofrer", considerou.

Questionado sobre o novo sistema de jogo trazido pelo novo selecionar português, Bruno Fernandes afirmou: "Obviamente é diferente, tem dinâmicas diferentes".

"É a capacidade individual de cada um de nós fazer a diferença. Ainda hoje [domingo] vimos: as substituições fazem sempre diferença. No último jogo fizeram e hoje outra vez. Somos uma seleção muito completa e o mister sabe disso, sabe que pode trocar um, dois, três, quatro ou cinco jogadores que a capacidade ou qualidade fica a mesma ou melhor", analisou o jogador