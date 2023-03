Portugal mudou de selecionador após o Mundial 2022 e isso é uma boa notícia, segundo Cristiano Ronaldo, que hoje, frente ao Liechtenstein (19.45, RTP1), pode bater o recorde mundial de internacionalizações (197), superando a marca de Bader Al-Mutawa (Koweit). "Os recordes são a minha motivação, gosto de batê-los. Já tenho bastantes ... Deixam-me orgulhoso. Este é especial, gostava de ser o mais internacional. Se contarem comigo, estarei sempre disponível", disse o capitão da seleção, "feliz por voltar a casa".

O 197.º capítulo de quinas ao peito será com Roberto Martínez no leme: "É um capítulo diferente para todos nós. As energias são boas, positivas, isso é o mais importante. Há um ar fresco, agora, ideias e mentalidade diferente. Isso é muito bom, nota-se muito. Estou muito feliz pelo regresso, por poder ajudar Portugal." Isso que dizer que antes o ambiente não era bom? "Era bom também, mas isto é uma lufada de ar fresco. Não é melhor ou pior, é como em tudo na vida. Tem sido uma mudança boa. Se perguntar aos jogadores, todos dirão a mesma coisa, é uma energia diferente", respondeu o jogador do Al-Nassr, explicando que agora "todos pensam que vão jogar a titulares" e que essa incerteza dá possibilidades a todos, além de elevar o nível do treino e a competitividade.