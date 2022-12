"Não acredito que o mundo árabe seja adequado" para CR7, diz Ancelotti

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelloti, não acredita que o futuro de Cristiano Ronaldo passe pela Arábia Saudita, depois de ter rescindido com o Manchester United, a poucos dias do início do Mundial2022.

O técnico italiano disse não saber o que vai fazer o internacional português, mas em entrevista à Radio Anch'io Sport disse que o jogador "ainda tem vontade de competir ao máximo nível".

"Não acredito que o mundo árabe seja adequado para ele nesse sentido", afirmou o técnico italiano, citado pelo jornal AS.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Foi notícia, durante o Mundial2022, que Cristiano Ronaldo podia estar a caminho do Al Nassr, clube da Arábia Saudita, para cumprir um contrato válido por duas épocas e meia a troco de cerca de 200 milhões de euros/época. Ou seja, cerca de 500 milhões de euros.

No Mundial do Qatar, Ronaldo desmentiu a notícia, dizendo que "não, não é verdade" a ida para o clube saudita, durante a passagem pela zona de entrevistas rápidas no estádio Lusail, após a vitória da seleção portuguesa por 6-1 sobre a Suíça.

Ancelotti falou também na rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, sublinhando que "este duelo deu motivação a ambos". "Durante estes anos, foram os principais protagonistas do mundo do futebol, jogando de forma genial e marcando muitos golos", destacou o treinador dos merengues.

"Messi encerra a sua carreira com o Mundial. Cristiano Ronaldo encerra de maneira diferente, mas não deixa de ser extraordinária. Principalmente aqui, em Madrid, Ronaldo vai ficar para sempre no coração dos adeptos", considerou.

No que se refere ao Mundial'2022, Ancelotti disse que "a Argentina mereceu ganhar". Conseguiu ter "convicção e agarrou-se a um Messi fantástico".

O treinador do Real Madrid destacou ainda a qualidade dos novos jogadores argentinos Julian Alvárez e o médio benfiquista Enzo Fernández, eleito o melhor jogador jovem do Mundial