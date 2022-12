"Não, não é verdade". Cristiano Ronaldo desmente ida para o Al-Nassr

Cristiano Ronaldo desmentiu esta terça-feira a ida para o clube da Arábia Saudita Al-Nassr.

"Não, não é verdade", disse CR7 aos jornalistas, sem sequer parar, ao ser questionado sobre o assunto na zona de entrevistas rápidas no estádiio Lusail, no Qatar, após a vitória da seleção portuguesa por 6-1 sobre a Suíça, que valeu o apuramento para os quartos de final do Mundial 2022.

Cristiano Ronaldo chegou a ser dado como certo no Al-Nassr pela imprensa espanhola, com o que, a concretizar-se, seria o maior contrato da história do futebol: 500 milhões de euros por dois anos e meio.