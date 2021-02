Nanu com lesão na cabeça e nas vértebras e com perda de memória

FC Porto perde pontos com Nanu a caminho do hospital

Nanu sofreu "uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de memória". Segundo o FC Porto, "os exames realizados ao guineense no Hospital de São Francisco Xavier não revelaram alterações com gravidade clínica, porém Nanu permanecerá em observação na unidade hospitalar lisboeta".

Um choque de cabeça entre Kritciuk e Nanu ao minuto 84 do jogo entre o B SAD e o FC Porto, no Jamor, esta quinta-feira, gerou grande aflição no relvado, nos bancos e em quem estava a ver o jogo em casa pela televisão. O jogador portista caiu desamparado no relvado e ficou inanimado durante largos minutos.

Os jogadores das duas equipas aperceberam-se da gravidade da situação e pediram de imediato a entrada em campo das equipas médicas. A ambulância demorou pouco mais de um minuto a entrar no relvado, mas manda o protocolo que o jogador seja estabilizado antes de ser movido e por isso só depois de recuperar os sentidos e ser imobilizado foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier.

O jogo retomou depois de quase 15 minutos de paragem, mas os portistas não conseguiram desfazer o empate (0-0) e têm agora menos três pontos do que o líder Sporting, que joga na sexta-feira com o Marítimo e pode aumentar a vantagem para seis pontos. No final, em declarações ao flash interview da Sport TV, Sérgio Conceição queixou-se do relvado e do árbitro: "Fomos roubados e enganados."