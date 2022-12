Namorada de Ronaldo: "Que Deus e o teu amigo Fernando continuem de mãos dadas"

A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, deu os parabéns à seleção portuguesa, mas lamentou que o seu mais que tudo não tenha sido titular.

"Parabéns Portugal. Enquanto os onze jogadores cantavam o hino, todas as objetivas estavam colocadas em ti. Que pena não ter podido desfrutar do melhor jogador do mundo durante os 90 minutos. Os fãs não paravam de reclamar a tua entrada e gritar o teu nome", escreveu a modelo argentina numa publicação no Instagram.

"Espero que Deus e o teu amigo Fernando [Santos] continuem de mãos dadas e nos façam vibrar mais uma noite", concluiu Georgina.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

A seleção portuguesa de futebol qualificou-se esta terça-feira para os quartos-de-final do Mundial de 2022, ao golear a Suíça por 6-1, com hat-trick de Gonçalo Ramos, no último jogo dos oitavos, em Lusail.

O avançado do Benfica, aos 17, 51 e 67 minutos, Pepe, aos 33, Raphaël Guerreiro, aos 55, e Rafael Leão, aos 90+2, marcaram os golos da formação das quinas, enquanto Manuel Akanji apontou o tento dos helvéticos, aos 58.

Nos quartos-de-final, num jogo marcado para sábado, pelas 15:00 (em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, Portugal vai defrontar Marrocos, que hoje eliminou a Espanha, no desempate por penáltis (3-0, após 0-0 nos 120 minutos).