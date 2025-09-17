Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mundial de voleibol. Portugal apura-se para os oitavos de final
FRANCIS R. MALASIG/EPA
Seleção portuguesa, segunda classificada do Grupo D, vai defrontar a Bulgária na próxima fase
DN/Lusa
A seleção portuguesa de voleibol apurou-se para os oitavos de final do Campeonato do Mundo, ao vencer a Colômbia (3-2) e ao beneficiar da vitória dos Estados Unidos (3-1) sobre Cuba, na terceira jornada do Grupo D.

Depois do difícil triunfo frente ao último classificado do grupo, Portugal ficou a aguardar pelo desfecho do segundo embate do dia e o triunfo norte-americano acabou por dar o apuramento dos lusos para a fase seguinte da competição, que decorre nas Filipinas.

Nos oitavos de final, Portugal, segundo classificado do Grupo D, vai defrontar a Bulgária, vencedora do Grupo E, em encontro agendado para a próxima segunda-feira.

