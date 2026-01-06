Mourinho assume que Benfica irá “até ao limite” com alguns futebolistas

O treinador José Mourinho assumiu esta terça-feira, 6 de janeiro, que o Benfica irá “até ao limite” com alguns futebolistas, face à falta de profundidade no plantel, antes de defrontar o Sporting de Braga, nas meias-finais da Taça da Liga.“Não temos condições para pensar em nenhum tipo de gestão. O calendário não nos dá muito espaço para pensar em rotatividade. Vamos com tudo, até onde der. Não há jogadores suficientes e vamos como vamos, até ao limite. Tem de ser jogo a jogo”, expressou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo.Aursnes está numa “situação limite”, mas Mourinho confirmou que o vai colocar a titular com o Sporting de Braga, ao contrário de António Silva e Barrenechea, que se juntaram no departamento médico a Samuel Soares, Bah, Lukebakio e Bruma.“Há sempre necessidade, não de reinventar, mas de adaptar. Nós não temos dois jogadores para cada posição e vamos ter de fazer um bocadinho de ‘exercício’. Se as coisas ficarem por aqui, e se formos progressivamente recuperando, em vez de perdermos mais ativos, espero não ter de reinventar grande coisa. É um mês com muitos jogos. Por vezes, um jogador fica lesionado duas semanas e não joga dois jogos. Neste caso, não joga seis jogos. Não é fácil, mas vamos embora”, realçou.Para além da titularidade de Aursnes, o setubalense também confirmou que será Trubin o guarda-redes no ‘onze’ e que os jovens Gonçalo Oliveira, Diogo Prioste e João Rego estarão no banco, para encarar um duelo que “tem tudo para ser bom”.“Não é um jogo a pontos e tem de acabar com um vencedor. Do que conheço do Sporting de Braga, e sem ter uma relação muito próxima com o Carlos [Vicens], mas conheço muito bem o seu processo de formação, não acredito que vá pensar em aguentar até aos 90 minutos para ir a penáltis. Tem tudo para ser um bom jogo, como o de Braga [empate 2-2 para a I Liga, em 28 de dezembro]”, sublinhou ainda.Sobre a lesão de Barrenechea, José Mourinho revelou que foi decidido realizar um tratamento conservador, ao invés de cirúrgico, mas avançou que o jogador falhará certamente a ‘final four’ da Taça da Liga, um troféu que o treinador gostava de adicionar ao vasto palmarés.“Gostava muito que acontecesse. A alegria dos adeptos e do plantel, que merece muito, é o que cativa a que haja esta ambição de conseguir. O grupo é muito bom, de gente muito boa e amiga, miúdos que não criam um único problema, trabalha muito e bem, solidário, com dedicação muito grande. Gostava muito de conseguir ganhar este troféu”, salientou José Mourinho, que conta 26 títulos na carreira.Benfica e Sporting de Braga defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, num jogo que terá a arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.