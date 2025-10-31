Mourinho alerta para a dificuldade de jogar no reduto do Vitória de Guimarães. Luís Pinto pede “respeito, humildade e coragem”

O treinador José Mourinho alertou esta sexta-feira, 31 de outubro, para a dificuldade de jogar em casa do Vitória de Guimarães, adversário do Benfica na 10.ª jornada da I Liga de futebol, apesar da “enorme ambição” em vencer o duelo.“Jogar em Guimarães é sempre difícil. Ainda estamos no período do campeonato em que a classificação não reflete o verdadeiro valor das equipas. Seguramente, o Vitória não vai acabar na posição em que está [11.º] e, como quase sempre, vai acabar na parte alta da tabela. Não jogaram para a Taça da Liga e tiveram a semana toda para preparar o jogo. A fadiga existe, não é fictícia, mas o Benfica joga para ganhar sempre. Vamos com enorme ambição, mas conscientes das dificuldades”, frisou.Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, no auditório do centro de treinos dos ‘encarnados’, José Mourinho apontou que os jogadores mais novos no clube “precisam de ser acordados para a realidade do que é jogar em Guimarães”.“Todos os outros sabem perfeitamente que é difícil. É um dos adversários no qual existe a expectativa para ver se os candidatos ao título vencem. É uma equipa que luta sempre pelos lugares cimeiros da classificação, os jogadores estão alertados para isso. Frente ao Tondela, desde o princípio que sentíamos que íamos ganhar o jogo e entrámos num ritmo em que não precisávamos de forçar muito, porque as coisas iam acontecer. Guimarães é uma história completamente diferente”, disse.A presença de José Mourinho perante os jornalistas levou a muitas questões sobre o debate entre os dois candidatos à presidência do clube da Luz, Rui Costa e João Noronha Lopes, no qual o treinador e o diretor Mário Branco foram muito visados.“Obviamente, vi o debate. Tudo o que possa sair dali, eu não vou comentar. Falei já o suficiente sobre o mercado, as minhas palavras têm sido um pouco deturpadas, pois nunca disse que quero ou exijo. O meu trabalho é melhorar os jogadores que tenho. Sempre fui muito objetivo, eu nunca pedi jogadores, nem tenho uma lista”, explicou, acrescentando: “A única coisa que eu digo, relativamente aos debates, é agradecer o respeito com que todos os candidatos se referem a mim. É agradável”.Sobre o plantel e a formação do Benfica, José Mourinho afirmou que os jogadores, para ele, “não têm idade” e que não tem quaisquer problemas em lançar jovens na equipa principal, uma vez que, para o treinador e sócio, o objetivo é vencer títulos.“O sócio José Mourinho gostava de ganhar o 39 e o 40 [Benfica conta 38 títulos da I Liga], até porque queria ganhar o nove e o 10 [Mourinho tem oito campeonatos na carreira]. Se o 40 chegar ao mesmo tempo do que o 10, seria perfeito”, sentenciou.Treinador do Vitória espera Benfica motivado. Já o treinador Luís Pinto afirmou que o Vitória de Guimarães tem de se apresentar com “respeito, humildade e coragem” para ombrear com o Benfica.Ciente da dimensão física dos ‘encarnados’, o técnico de 36 anos reconheceu que os duelos pela bola vão ter “impacto no jogo” e reconheceu que a equipa minhota tem de se apresentar “corajosa e ‘soltinha’", para jogar “a um nível muito alto” diante de um candidato ao título nacional, terceiro da tabela, com 21 pontos.“Esperamos um Benfica com bons jogadores, que é candidato ao título e que, pelo menos nas competições internas, tem conseguido resultados de acordo com as suas perspetivas. Vai estar aqui de forma motivada, a procurar a vitória, como em todos os jogos. Temos de estar focados para jogar com respeito e humildade, mas muita coragem”, disse, na conferência de antevisão ao desafio.No 11.º lugar do campeonato, com 11 pontos, os vimaranenses regressam ao Estádio D. Afonso Henriques, ‘palco’ no qual ainda se encontram invictos, após o desaire no terreno do Famalicão (2-0), que começou a materializar-se com um golo de Mathias de Amorim, aos 41 minutos, numa fase em que a sua equipa deveria ter recuado face à supremacia contrária.“Temos uma entrada forte. Depois dessa entrada forte, tivemos os últimos 10 minutos da primeira parte em que não estávamos a ser tão capazes. (…) Se tivéssemos tido essa capacidade, não teríamos sofrido o golo e disporíamos do intervalo para corrigir”, assumiu.Luís Pinto rejeitou, contudo, que o desaire em Famalicão tenha sido “uma recaída” no trajeto vitoriano, enalteceu a “atitude competitiva” dos seus jogadores e vincou que o plantel está mais forte no final da presente semana do que no final da semana anterior.Sem esclarecer se considera as ‘águias’ mais fortes sob o comando técnico de José Mourinho do que sob a liderança de Bruno Lage, o ‘timoneiro’ vitoriano reconheceu ainda que a eficácia pode ser crucial no embate de sábado, embora o último passe e a finalização sejam momentos do jogo que dependem muito do gesto técnico da cada atleta.Os avançados Gustavo Silva e Alioune Ndoye são ausências confirmadas no emblema minhoto, por lesão, condicionante que tem igualmente afastado o médio Gonçalo Nogueira dos relvados, desde meados de setembro.O Vitória de Guimarães, 11.º classificado da I Liga portuguesa, com 11 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 21, em partida da 10.ª jornada, agendada para as 20:30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.