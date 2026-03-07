Mourinho admite que derrota com dragões afastará Benfica da luta pelo título. FC Porto é uma equipa “muito difícil de jogar contra”

O treinador do Benfica, José Mourinho, admitiu este sábado, 7 de março, que uma eventual derrota contra o FC Porto afasta o Benfica da luta pelo título de campeão nacional de futebol, mas prometeu ir “com tudo” atrás desse objetivo.“Objetivamente, a nossa distância para o primeiro classificado é de sete pontos. Imaginando que se podem transformar em 10, obviamente, seria um passo de gigante para as nossas possibilidades de ser campeão se esfumarem”, reconheceu o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal.O Benfica segue em terceiro lugar na I Liga de futebol, a sete pontos do líder, o FC Porto, o qual irá receber no domingo, no Estádio da Luz.Questionado sobre se, por outro lado, não perder o jogo e manter a distância de sete pontos para o rival é uma hipótese ou se o Benfica tem mesmo de vencer, Mourinho não foi direto na resposta, mas prometeu não desistir.“Lutámos muito para chegar a este jogo em condições de ainda podermos pensar que podemos [disputar o título]. Portanto, vamos com tudo aquilo que temos até pensarmos que é possível”, apontou, perante os jornalistas, no anfiteatro do Benfica Futebol Campus.Esse objetivo, de resto, foi o que motivou os ‘encarnados’ quando, a determinada altura da época, começavam os jogos “com 10 pontos de desvantagem” para os ‘dragões’, “às vezes com 13 ou com 12” quando o rival jogava primeiro e vencia o seu desafio.“Há meses que ganhamos jogos a pensar neste jogo. Uma das coisas que nos motivava era poder chegar a este jogo em condições de lutar seriamente pelo campeonato”, admitiu.Por outro lado, Mourinho repetiu a ideia de que o FC Porto “é uma equipa fácil de analisar”, mas “muito difícil de jogar contra” e deixou escapar que, para além da “ausência já conhecida de Aursnes”, lesionado, “haverá seguramente mais alguma não conhecida” pelo mesmo motivo.“Não dou tangas, não há mentiras e mentirinhas. Estamos, de facto, em dificuldade, com dúvidas, com um par de jogadores que são normalmente titulares”, revelou, sem ‘abrir o jogo’, mas certo de que os mesmos serão conhecidos até à hora do encontro, uma vez que “há sempre alguma ‘toupeira’ escondida que o dirá”.O Benfica recebe o FC Porto no domingo, em encontro da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).Os ‘encarnados’ ainda não perderam para o campeonato e procuram a quinta vitória consecutiva na única competição em que ainda estão envolvidos, após terem sido eliminados da Taça da Liga, pelo Sporting de Braga, nas meias-finais, da Taça de Portugal, pelo FC Porto, nos quartos de final, e da Liga dos Campeões, no play-off de acesso aos oitavos de final, pelo Real Madrid.Já os ‘azuis e brancos’ procuram a quarta vitória consecutiva na I Liga, desde o empate com o Sporting (1-1), rival com o qual perdeu no Estádio José Alvalade (1-0), na terça-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e estão nos oitavos de final da Liga Europa, competição na qual visitam, na quinta-feira, o Estugarda, em partida da primeira mão.."Qualquer resultado não fecha a janela para ninguém". Farioli não descarta Benfica da luta pelo título em caso de vitória portista