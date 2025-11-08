MotoGP. Miguel Oliveira sai da 19.ª posição da grelha e ambiciona conquistar pontos em Portimão

O piloto italiano Marco Bezzechi (Aprilia) conquistou este sábado, 8 de novembro, a pole position para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 21.ª das 22 provas da temporada, enquanto o português Miguel Oliveira (Yamaha) partirá da 19.ª posição.O piloto natural de Almada não conseguiu passar da primeira fase da qualificação (Q1), terminando a 1,208 segundos do mais rápido dessa fase, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que garantiu a passagem à Q2 juntamente com o australiano Jack Miller (Yamaha).Oliveira terminou mesmo a 0,195 segundos do italiano Niccolò Bulega (Ducati), habitual piloto de Superbikes que foi chamado a substituir o espanhol Marc Márquez (Ducati), ausente devido a lesão.Na Q2, o mais rápido acabou por ser Marco Bezzechi, com o tempo de 1.37,556 minutos, batendo o espanhol Pedro Acosta (KTM) por 0,150 segundos, com Fábio Quartararo (Yamaha) a ficar em terceiro, a 0,304.Seguem-se o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que larga do quarto lugar da grelha, e o espanhol Alex Márquez (Ducati), em quinto. O mais novo dos irmãos Márquez sofreu uma queda a dois minutos do final da sessão e já não conseguiu lutar pela 'pole'.Desta forma, Bezzechi tornou-se no sétimo piloto diferente a garantir o primeiro lugar da grelha de partida do GP de Portugal, disputado em Portimão.Com estes resultados, Marc Márquez venceu o prémio da BMW para o melhor piloto em qualificação esta temporada.Também continua a ser de Marc Márquez o recorde do circuito algarvio, com o tempo de 1.37,226 minutos, que lhe valeu a pole position em 2023.“A corrida sprint foi um pouco melhor do que a qualificação"Miguel Oliveira disse que “terminar dentro dos pontos” é o objetivo para a corrida deste domingo, embora reconheça a “tarefa difícil” face à falta de aderência traseira da mota.“A corrida sprint foi um pouco melhor do que a qualificação, mas a dificuldade continua lá ao nível da fraca aderência na parte traseira da mota”, disse no final da corrida.Para o piloto natural de Almada, a classificação na sprint “abre boas perspetivas” para a corrida principal, apesar de “se saber desde sexta-feira que o problema [de aderência] da mota ia ser muito difícil de resolver”.“Agora temos de continuar com uma perspetiva positiva para domingo e acredito, realisticamente que um bom resultado seria chegar dentro dos pontos [nove primeiros] e, por isso, vamos fazer de tudo para cumprir o objetivo”, assegurou.Segundo o piloto português, a afinação da mota para a corrida de domingo “não é uma ciência exata, mas algo se pode fazer” para melhorar.Miguel Oliveira confidenciou que o fim de semana “tem sido emocionante” com o apoio dos adeptos, não tendo conseguido “ficar à margem das emoções” dos milhares de apoiantes.“É impossível não ficar emocionado ou ficar indiferente a todo o carinho que as pessoas demonstram. Só pelo simples facto de eu estar na grelha, para eles já é um motivo de estar comigo”, realçou.O português afirmou que o apoio dos milhares de portugueses “dá força para fazer melhor, e com a ajuda da mota as coisas são capazes de correr bem”.