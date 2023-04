Morreu um adepto que sofreu paragem cardiorrespiratória no Chaves-Sp. Braga

Um adepto do Desp. Chaves que sofreu uma paragem cardiorrespiratória nas bancadas do Estádio Eng.º Manuel Branco, este domingo, durante o jogo dos flavienses com o Sp. Braga, acabou por morrer.

Trata-se de um homem de 77 anos que assistia ao encontro da 26.ª jornada da I Liga e que se sentiu mal durante o jogo, obrigando à intervenção dos bombeiros, que tiveram de efetuar manobras de reanimação ainda no local. O adepto foi depois transportado para a ambulância, mas acabaria por morrer já no hospital.

Na flash interview, tanto Artur Jorge como Vítor Campelos lamentaram a morte do homem, confirmada também pela Liga Portugal.

Quanto ao jogo, o Sp. Braga venceu por 2-1.