Morreu Maria Amélia Canossa, a voz do hino do FC Porto

Morreu esta terça-feira a cantora Maria Amélia Canossa, aos 88 anos. A voz do hino e da marcha do FC Porto vivia num lar de repouso em Mafra.

A notícia do óbito foi dada pelo próprio clube azul e branco, no Twitter. "A voz de todos nós vai ouvir-se eternamente. Estamos muito mais pobres, mas seguiremos a cantar: Porto! Porto! Porto! Porto!"

A voz de todos nós vai ouvir-se eternamente.



Estamos muito mais pobres, mas seguiremos a cantar: Porto! Porto! Porto! Porto!



Até sempre, Maria Amélia Canossa! A voz de todos os Dragões.#FCPorto #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/U85P90ECWh - FC Porto (@FCPorto) January 25, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Também no site oficial do clube, num comunicado oficial pode ler-se: "Do sucesso da sua maior criação ser tão grande que os anos passam e o hino mantém-se intacto. Em vésperas de se assinalarem sete décadas desde o lançamento dos acordes da vida de Maria Amélia Canossa e do FC Porto, a cantora desaparece para tristeza de todos aqueles que - como a própria - amam o clube".

Recorde aqui o hino do FC Porto: