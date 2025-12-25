Morreu John Robertson, estrela escocesa que conquistou duas Champions pelo Nottingham Forest. Tinha 72 anos

John Robertson, antigo avançado escocês decisivo na conquista das duas Taças dos Campeões Europeus de 1979 e 1990 pelo Nottingham Forest, morreu aos 72 anos anunciou esta quinta-feira, 25 de dezembro, o clube inglês nas redes sociais.O futebolista começou e terminou a sua carreira no Forest intercalada com uma passagem pelo rival Derby County, tendo ficado na história do Nottingham quando em 1979 cruzou para o único golo da final da agora denominada Liga dos Campeões, marcado por Trevor Francis na final com os suecos do Malmö. Doze meses depois foi ele próprio a fazer o golo do triunfo (1-0) diante do Hamburgo, no Estádio Bernabéu, em Madrid.Robertson foi, na prática, um dos principais heróis dos grandes momentos de glória do Nottingham Forest, então treinado pelo mítico Brian Clough.Representou a seleção da Escócia em 28 jogos em cinco anos, durante os quais se incluem presenças nos Mundiais de 1978 e 1982."É com o coração partido que anunciamos o falecimento de John Robertson, lenda do Nottingham Forest e querido amigo. Um verdadeiro ídolo do nosso clube e bicampeão da Taça dos Campeões Europeus, o talento inigualável, a humildade e a devoção inabalável de John ao Nottingham Forest jamais serão esquecidos", pode ler-se num comunicado publicado pelo clube da Premier League nas redes sociais.