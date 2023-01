Morreu Gianluca Vialli, lenda do futebol italiano. Tinha 58 anos

Morreu Gianluca Vialli, o ex-jogador italiano que lutava há vários anos contra um cancro no pâncreas, morreu esta sexta-feira, tinha 58 anos, informou a Federação italiana de futebol (FIGC).

Em dezembro, o antigo futebolista anunciou a suspensão das suas atividades na seleção italiana de futebol para combater "uma nova fase da doença".

"Um minuto de silêncio vai ser feito em sua memória, antes de todos os jogos programados para o fim de semana", fez saber a FIGC, no comunicado em que dá conta do óbito de Vialli.

Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai pic.twitter.com/ZnAbs9qDUe - Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) January 6, 2023

No final da sua carreira, esteve brevemente como treinador à frente do Chelsea, passando pelo Watford, antes de se tornar dirigente na seleção italiana a partir de 2019, quando já lutava contra o cancro no pâncreas.

"O que ele fez pela seleção jamais será esquecido", lê-se na nota divulgada pela Federação Italiana de Futebol.

"O futebol italiano não está de luto apenas pelo chefe da delegação da seleção nacional: está de luto por um grande homem, que foi um grande atacante e um técnico apreciado", acrescenta ainda o comunicado.