Morreu Campos Coroa, antigo presidente da Académica

O antigo presidente da Académica José Emílio Campos Coroa faleceu na madrugada desta segunda-feira, aos 67 anos, vítima de doença prolongada, disse à agência Lusa um amigo da família.

Carlos Cidade, ex-vice-presidente da Câmara de Coimbra e seu amigo, confirmou à agência Lusa o desaparecimento do médico, que liderou o Organismo Autónomo de Futebol (OAF) da 'briosa' entre finais de 1995 e 2002 e subiu o clube à I Liga na época 2001-2002.

"Campos Coroa era um homem apaixonado pela vida e, para além do seu amor por Coimbra, cidade adotiva, tinha um grande amor que era a Académica", disse Carlos Cidade, que foi seu vice-presidente durante aquele mandato.

Fernando Pompeu, seu antigo adjunto, disse à agência Lusa que Campos Coroa "era um emblema do futebol da Académica e uma personalidade muito carismática, com um coração enorme e uma paixão pela Académica, que, às vezes, era quase irracional".

"Costumava dizer que não jogava no Totobola porque colocava sempre a Académica a ganhar e, mesmo que o jogo fosse em casa do FC Barcelona, metia os 'estudantes' a vencer", sublinhou o empresário, que chegou também a ser chefe do departamento de futebol do clube.

Salientando que Campos Coroa era como um irmão, Fernando Pompeu, que integra a atual direção da 'briosa', destacou a "personalidade invulgar, que deixou amizades em todo o futebol português".

"Estive sempre com ele na Académica, desde o primeiro ao último minuto do seu mandato", frisou, lembrando ainda a subida à I Liga de futebol na época 2001/02 e o início da construção da academia do clube nos Campos do Bolão.

Filho de pais algarvios, de Faro, que estudaram em Coimbra e se fixaram na cidade, Campos Coroa nasceu em Coimbra em 15 de agosto de 1954 e licenciou-se em medicina, tendo optado pela especialidade de oftalmologia.

Segundo Carlos Cidade, ex-presidente da Comissão Política Concelhia do PS, antes do 25 de abril de 1974 já era militante socialista.

Académica manifesta "enorme tristeza" pelo falecimento do antigo presidente Campos Coroa

A Académica de Coimbra manifestou esta segunda-feira a sua "enorme tristeza" pela morte do antigo presidente do clube Campos Coroa, considerando-o um "verdadeiro emblema" da instituição.

"Falar de Campos Coroa é falar simplesmente de um verdadeiro emblema da nossa instituição, tal a paixão que por ela nutria e que muitas vezes levava aos limites da racionalidade", salienta a direção do Organismo Autónomo de Futebol (OAF), em comunicado.

A 'briosa' realça o "carisma inigualável e um trato afável e brincalhão que a todos conquistava" do médico, que dirigiu o clube entre 1995 e 2002, com duas subidas à I Liga, em 1996/1997 e 2001/2002, pela mão dos treinadores Vítor Oliveira e João Alves, respetivamente.

"Campos Coroa começou por exercer funções no departamento clínico da nossa casa, então a convite do também saudoso Francisco Soares, que liderava aquele departamento, durante a década de 80", refere o comunicado.

Mais tarde, já a partir dos anos 90, "integrou várias direções, primeiro na condição de vice-presidente para a área do futebol e depois como presidente".

"Ascendeu à presidência em substituição do também já desaparecido e saudoso Fausto Correia, em 1995, e foi, depois, sucessivamente eleito, até ter cessado funções corria o ano de 2002", recorda a nota.

FPF envia condolências à família de Campos Coroa

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, endereçou as mais sentidas condolências" à família de José Emílio Campos Coroa, antigo presidente da Académica, que faleceu esta segunda-feira de madrugada, aos 67 anos.

Numa nota divulgada na sua página oficial, a FPF recorda que Campos Coroa "liderou o Organismo Autónomo de Futebol (OAF) da 'Briosa', entre 1995 e 2002, e estava em funções quando o clube subiu ao principal escalão nacional de futebol, na temporada de 2001/2002".

Também o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, lamentou a morte do antigo dirigente dos 'estudantes', numa publicação na sua conta oficial na rede social Twitter.

"Foi com enorme tristeza que soube do falecimento de Campos Coroa, antigo Presidente da Académica, ex-dirigente que muito se dedicou à sua Briosa. As minhas sentidas condolências à família enlutada, amigos e ao emblema de Coimbra", escreveu.