Morreu Arppi Filho, o árbitro da final do Mundial onde brilhou Maradona

Romualdo Arppi Filho na final do Mundial de 1986

O antigo árbitro de futebol Romualdo Arppi Filho morreu este domingo em Santos, no estado de São Paulo. Tinha 84 anos e estava internado no Hospital Ana Costa com problemas renais.

O ponto alto da carreira de Arppi Filho arbitrar a final do Mundial de futebol de 1986, que se realizou no México, jogo no qual Argentina conquistou o bicampeonato ao bater a República Federal da Alemanha por 3-2, num torneio que consagrou Diego Maradona à escala planetária.

Os golos dos alvicelestes foram marcados por José Luis Brown (23'), Jorge Valdano (55') e Jorge Burruchaga (83'). Da parte dos alemães, os tentos tiveram a assinatura de Karl-Heinz Rummenigge (74') e Rudi Völler (80').

"O meu pai foi e sempre será referência. Que ele seja lembrado pelo destaque no desporto e como um ser humano incrível", disse Ricardo de Oliveira Arppi, um dos filhos de Romualdo, ao G1, lembrando que o pai foi uma das figuras mais importantes da história do futebol brasileiro.

Além da final, Arppi Filho apitou outros dois jogos do Mundial de 1986, no México: França-URSS (1-1) e o México-Bulgária (2-0). Foi o segundo árbitro brasileiro seguido a apitar a partida final de um Mundial, antecedido por Arnaldo Cézar Coelho, no Espanha 1982.