Morreu Amancio Amaro, antigo jogador e presidente honorário do Real Madrid

Amancio Amaro, antigo jogador e presidente honorário do Real Madrid, morreu esta terça-feira aos 83 anos de idade, anunciou o clube.

"Foi jogador do Real Madrid de 1962 a 1976, e atual presidente honorário do nosso clube. Ao longo dessas 14 temporadas jogou 471 jogos, marcou 155 golos e tornou-se uma das grandes lendas da nossa equipa", recorda num comunicado o clube presidido por Florentino Pérez.

Com um "Hasta siempre Amancio", o Real Madrid despediu-se de um jogador que chegou ao Santiago Bernabéu em 1962 vindo do Deportivo, com a distinção de ter sido o maior goleador da segunda divisão.

Amancio, que nasceu em La Coruña, em 1939, venceu com o Real Madrid a sexta Taça da Europa, nove títulos da Liga Espanhola e três Taças de Espanha, além de ter sido "pichichi" (o maior goleador da Liga espanhola em 1969 e 1970).