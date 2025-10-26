Miguel Oliveira foi 19.º no Grande Prémio da Malásia de MotoGP após queda

O português Miguel Oliveira (Yamaha) foi este domingo, 26 de outubro, 19.º classificado no Grande Prémio da Malásia de MotoGP, 20.ª das 22 rondas do Mundial de motociclismo de velocidade, depois de uma queda o ter deixado no fundo do pelotão.O piloto natural de Almada, que caiu na 11.ª das 20 voltas, cruzou a meta 1.17,942 minutos depois do vencedor, o espanhol Alex Márquez (Ducati), que bateu o compatriota Pedro Acosta (KTM) por 2,676 segundos, com o também espanhol Joan Mir (Honda) em terceiro, a 8,048.O espanhol Marc Márquez (Ducati), ausente por lesão, já tinha assegurado matematicamente o título, liderando com 132 pontos de vantagem sobre o irmão Alex Márquez, que, com esta vitória, a terceira do ano, assegurou para a Gresini o primeiro lugar na classificação de equipas independentes.A próxima corrida do Mundial de MotoGP, a penúltima da temporada, vai ser disputada no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, em 09 de novembro.