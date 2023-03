Bagnaia vence em Portimão, com Miguel Oliveira abalroado por Márquez

Miguel Oliveira caiu no início da terceira volta do Grande Prémio de Portugal, em Portimão, depois de ter sido abalroado pelo espanhol Marc Márquez, que falhou a travagem na abordagem a uma curva. A primeira prova do mundial 2023 terminou com o triunfo do campeão Bagnaia, que já tinha ganho a primeira corrida sprint da história.

Marc Márquez estragou a corrida a Miguel Oliveira.



Inacreditável. pic.twitter.com/CeHfmUlZJV - B24 (@B24PT) March 26, 2023

O piloto português da Aprilia RFN tinha começado de forma fantástica a corrida, conquistando desde logo a liderança, mas a corrida acabou de forma extemporânea. O espanhol da Honda abandonou a pista debaixo de uma monumental assobiadela. De nada lhe valeu pedir desculpa, enquanto Oliveira era assistido pela equipa médica, tendo sido depois transportado ao centro médico, onde, segundo a RFN, sofreu uma contusão na perna direita, afastando o cenário de fratura.

Refira-se ainda que Marc Márquez também sofreu uma fratura no polegar da mão direita na sequência do choque.

Bagnaia concluiu as 25 voltas ao traçado do Autódromo Internacional do Algarve em 41.25,401 minutos, deixando o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) na segunda posição, a 0,687 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 2,726 segundos.

Com estes resultados, Bagnaia, que é o campeão em título, lidera o campeonato, com 37 pontos, depois de já ter vencido a corrida sprint no sábado.