Erro impede pódio de Miguel Oliveira na corrida sprint ganha por Bagnaia

Francesco Bagnaia (Ducati) fez valer o estatuto de campeão mundial na primeira corrida sprint da história do Mundial de MotoGP, que começa domingo, com o Grande Prémio de Portugal (14.00, Sport TV). O campeão partiu em segundo, mas acabou por vencer a minicorrida, que quase levou Miguel Oliveira ao pódio.

Depois de um primeiro dia para esquecer, o piloto de Almada passou a primeira ronda de qualificação (Q1), garantiu o quarto posto na grelha de partida para a corrida de hoje e a minicorrida de ontem. O piloto português ia em terceiro na última volta, depois de Mir desistir e da queda de italiano Luca Marini (Ducati), que arrastou consigo o compatriota Enea Bastianini (Ducati), mas cometeu um erro a quatro curvas da reta da meta do Autódromo Internacional do Algarve, terminando "algo desiludido" em sétimo.

"Alarguei um pouco a trajetória, perdi o ponto de travagem certo e fui largo com todo o vento que fazia e não consegui terminar a curva e perdi aquelas posições todas", lamentou Miguel Oliveira no final e depois de uma grande ovação da bancada central. Apesar disso, o Falcão teve que o dia "foi positivo", e que hoje, na corrida principal há outra oportunidade de fazer um bom resultado: "Saímos outra vez de quarto. Temos de melhorar alguns pontos na moto e ultimar alguns detalhes que hoje ficaram um pouco aquém."

A pole position é de Marc Márquez. O seis vezes campeão do mundo conseguiu o melhor tempo - 1.37,226 minutos -, batendo o recorde do Autódromo Internacional do Algarve, que tinha sido estabelecido por Jack Miller. É a 64.ª pole position da carreira do supercampeão espanhol. Para lá de Márquez só Pecco Bagnaia (Ducati), que parte em segundo, e Jorge Martin (Ducati), que fechou o pódio da qualificação, partem à frente de Miguel Oliveira no GP Portugal.

A montanha russa de Portimão vai ter uma bela moldura humana, a avaliar pela amostra de sexta-feira e sábado. A organização espera 65 mil pessoas, muitas delas gostariam de ver o número 88 repetir o triunfo de 2020. Miguel Oliveira também quer.

Bastianini fora do GP Portugal

Enea Bastianini ( Ducati) sofreu uma queda na corrida sprint, que o obrigou a ir ao hospital, onde foi confirmada a fratura da omoplata direita. O italiano não tem assim condições para marcar presença na grelha de partida do Grande Prémio de Portugal. A direção de prova avalia alguma punição a Marini devido ao toque em Bastianini, o segundo piloto a seguir para o hospital desde sexta-feira, dia em que Pol Espargaró teve de ser levado de helicóptero para o hospital, onde ainda se encontra com problemas pulmonares e vária fraturas.

Já ontem foram colocadas barreiras insufláveis na zona em que o espanhol da Gasgas caiu. E se o campeão Bagnaia lamentou que a organização não tenha acedido ao pedido dos atletas para fazer algumas alterações ao nível da segurança da pista, ontem, foi o campeão de 2021 e um dos candidatos ao título deste ano e colocar o dedo a ferida, leia-se corridas sprint, depois de um dia desastroso: foi 11.º na Q2 e terminou a corrida sprint em 10.º.

Fabio Quartararo justificou que a pista algarvia não favorece a sua Yamaha e disse que não gostou das corridas sprint: "Não [gostei], de todo, e vai haver um acidente grande, em breve. É uma selva. Não estamos em carros. Não estamos em carros que tocam uns nos outros e ok, sem problema, é muito mais seguro. Eu estava muito atrasado, tentei fazer o meu melhor mas felizmente não aconteceu nada mas faltam ainda 20 corridas de sprint. Não gosto nada."

isaura.almeida@dn.pt