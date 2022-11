Miguel Afonso suspenso 35 meses pelo Conselho de Disciplina da FPF

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) condenou o antigo treinador da equipa de futebol feminino do Famalicão, Miguel Afonso, a uma suspensão de 35 meses.

Esta decisão surge na sequência das queixas por assédio sexual formalizadas por várias jogadoras que representaram o Rio Ave em 2020-21, no final de setembro.

Segundo o Comunicado do Conselho de Disciplina, Secção Não Profissional, o treinador foi condenado pela prática de cinco infrações disciplinares qualificadas como muito graves e, além de 1050 dias (35 meses) afastado do futebol, terá de pagar 5100 euros.

Já o diretor desportivo do Famalicão, Samuel Costa, foi condenado pela prática de três infrações disciplinares qualificadas como muito graves e será sancionado com uma suspensão de 18 meses (540 dias) e uma multa de 3060 euros.

O CD recorda que o processo disciplinar foi instaurado a 30 de setembro, com caráter de urgência, visando apurar a eventual responsabilidade disciplinar dos agentes desportivos Miguel Ângelo Silva Afonso e Samuel Costa Matos por alegados comportamentos discriminatórios em função do género e/ou da orientação sexual, na sequência de notícias divulgadas em diversos órgãos de comunicação social de que o Conselho de Disciplina tomou conhecimento, bem como de denúncias anónimas apresentadas através da Plataforma de Integridade da FPF.

Na fase de instrução do processo foram feitas "18 inquirições a vítimas ou testemunhas, inquirições dos arguidos, análise de mais de 60 documentos, para além dos suportes de áudio e vídeo das inquirições". Entretanto foi deduzida a acusação, notificada a 21 de outubro aos arguidos, que apresentaram defesa escrita aos autos e indicaram seis testemunhas a inquirir.

De acordo com o comunicado, Miguel Afonso terá pedido a uma jogadora que lhe enviasse fotografias do seu corpo, sob a promessa de que ficaria sob "segredo", tendo ainda procurado perceber qual a orientação sexual da atleta. "Ahahaha pensa cc carinho então na forma cm me vais mostrar o antes e depois ahahah" ou "Pode criar maus ambientes ou problemas por se saber que te ajudo por aqui e mandas fotos etc... E em segredo tem mais piada" foram algumas das mensagens enviadas. O técnico terá ainda questionado uma jogadora se sentia "tesão" por si e tentado tocar na zona das virilhas de uma atleta, quando esta sofria aí de uma lesão, e comentado com essa jogadora que estava com "boas coxas" e "boas pernas".

Já Samuel Costa terá dito que gostaria de fazer "muito sexo oral" a uma jogadora e que, relativamente a outras, socorreu-se de expressões como "cheira-me a merdas lesbos", "bicharada", "são mesmo gays", "fufalhada", "lesbiquices" e "é tudo lésbicas".