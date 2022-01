Messi é um dos quatro jogadores do PSG que testou positivo

O argentino Lionel Messi, sete vezes Bola de Ouro e detentor do troféu, é um dos quatro futebolistas do Paris Saint-Germain que testou positivo ao coronavírus, anunciou o clube francês.

Na véspera do confronto para a Taça de França no reduto do Vannes, do terceiro escalão, o PSG divulgou que Messi está infetado, assim como Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala.

Os quatro jogadores estão a "respeitar atualmente isolamento e a seguir o protocolo de saúde adequado", avançou o clube parisiense.

Depois do embate com o Vannes, o PSG - que tinha anunciado os quatro casos no sábado, sem nomear os jogadores - volta a jogar no próximo domingo (09 de janeiro), dia em que se desloca ao reduto do Lyon, em encontro da 20.ª jornada da Liga francesa.