Mercado agitado. Sudakov chega para o Benfica, Ioannidis para o Sporting e FC Porto tem acordo por Kiwior

Os últimos dias de mercado de transferências estão a ser bastante agitados no Benfica, Sporting e FC Porto. Há vários negócios que movimentam milhões em fase de conclusão, com destaque para o médio ofensivo ucraniano Sudakov para o Benfica, o avançado grego Ioannidis para o Sporting e o defesa-central polaco Kiwior para o FC Porto.Mas vamos por partes. No Benfica chegou a Lisboa ao início da tarde desta sexta-feira, 29 de agosto, Georgiy Sudakov, médio ofensivo de 22 anos, por quem os encarnados chegaram a acordo com o Shakhtar Donetsk por 27 milhões de euros, mais cinco milhões por objetivos, ficando o clube ucraniano com o direito a 20 por cento de uma mais valia numa transferência futura, de acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, que garante que o internacional pela Ucrânia será o novo número 10 da equipa de Bruno Lage.Sudakov despediu-se dos adeptos no final do jogo com o Servette, em Genebra, que os ucranianos venceram por 2-1, após prolongamento, garantindo assim o apuramento para a Liga Conferência.O treinador do Benfica espera ainda a chegada de um extremo direito, sendo que a imprensa espanhola fala em contactos avançados com o Levante por Carlos Alvárez, de 22 anos, com os encarnados a apresentarem uma proposta de 15 milhões de euros, mais uma verba por objetivos.Mas na Luz estão iminentes ainda três saídas, pois Florentino Luís tem um acordo com o Burnley, estando os clubes a ultimar os pormenores do acordo que contempla dois milhões de taxa de empréstimo por uma época, mais uma cláusula de compra obrigatória de 25 milhões de euros para ser exercida no final da época. Já Kerem Aktürkoglu deverá mesmo deixar a Luz para regressar à Turquia para representar o Fenerbahçe, clube que ajudou a afastar da Champions ao marcar o único golo do play-off de apuramento para a fase de liga. Os encarnados devem receber uma verba a rondar os 22,5 milhões de euros, mais 2,5 milhões por objetivos..Benfica anuncia a transferência de Aktürkoglu para o Fenerbahçe por 22,5 milhões de euros.Também de saída está Tiago Gouveia, que vai ser emprestado ao Nice, ficando o clube francês com opção de compra, que ainda não é conhecida.Sporting troca Harder por IoannidisO campeão nacional Sporting está a fechar a contratação do avançado grego Fotis Ioannidis, de 25 anos, que no início da época passada protagonizou uma autêntica novela com os leões, que acabou por não se concretizar. Desta vez, o jogador é mesmo esperado este sábado em Alvalade para assistir ao clássico com o FC Porto. "Há um acordo verbal, mas ainda há procedimentos por ultimar. É o que sei neste momento", disse esta quinta-feira o jogador no final daquele que terá sido o último jogo pelo Panathinaikos, frente aos turcos do Samsunspor (0-0), que valeu o apuramento da equipa de Rui Vitória para a fase de liga da Liga Europa.O jogador vai custar aos cofres leoninos 22 milhões de euros, acrescidos de três milhões por objetivos, ficando o clube grego com direito a uma mais-valia de 25% numa futura transferências.O mercado leonino não se vai esgotar, ao que tudo indica, em Ioannidis, uma vez que o extremo espanhol Yeremay Hernández, de 22 anos, continua na agenda, apesar de o Deportivo da Corunha exigir uma verba superior a 30 milhões de euros.De saída de Alvalade está o avançado Conrad Harder, que ao que tudo indica estará a caminho dos franceses do Rennes, que terá ganho a corrida ao AC Milan. Um ano depois de ter sido contratado por 18 milhões de euros, o dinamarquês poderá render aos cofres leoninos cerca de 26 milhões de euros fixos, mais quatro milhões dependente de variáveis.FC Porto fecha a defesa com Kiwior O FC Porto prepara-se para a chegada do defesa-central Jakub Kiwior, internacional polaco de 25 anos, que chega por empréstimo do Arsenal, mas com uma cláusula de compra obrigatória de 26 milhões de euros no final desta época.De acordo com o especialista de mercado Fabrizio Romano, estão a ser ultimados os últimos pormenores para que o acordo seja fechado. Kiwior tem assim caminho aberto para fazer dupla no eixo defensivo com Bednarek, que também é o seu parceiro de setor na seleção polaca.Quem está mais próximo de permanecer no Dragão é o jovem Rodrigo Mora, que viu o interesse do Al Ittihad esfriar, depois de a SAD portista ter apontado para uma verba de 70 milhões de euros para deixar sair talentoso futebolista.