Médio costa-marfinense Seko Fofana regressa ao FC Porto por empréstimo do Rennes

O futebolista internacional costa-marfinense Seko Fofana está de regresso ao FC Porto, após os 'dragões' terem chegado a acordo com o Rennes, de França, para nova cedência, válida até ao final da temporada, anunciaram hoje os campeões nacionais.

"A aventura de Seko Fofana no FC Porto ainda não terminou - na verdade, está só a começar. Depois de ter integrado o plantel às ordens de Francesco Farioli entre fevereiro e maio, o médio de 31 anos regressa ao clube cedido pelos franceses do Rennes até ao final da temporada", pode ler-se em nota dos 'azuis e brancos' no seu sítio oficial na Internet.

Em termos semelhantes ao empréstimo anterior, Fofana chega à cidade 'invicta' sem o pagamento de qualquer taxa de empréstimo, com o FC Porto a encarregar-se do pagamento do salário do centrocampista.

O acordo não inclui opção de compra definitiva por parte dos 'dragões' e a operação não teve custos de intermediação associados.