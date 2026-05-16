Manchester City vence Chelsea e conquista a oitava Taça de Inglaterra

Um golo de calcanhar do ganês Antoine Semenyo aos 72 minutos permitiu ao Manchester City conquistar a oitava Taça de Inglaterra da sua hsitória.Os citizens, treinados por Pep Guardiola, venceram, no estádio Wembley, o Chelsea por 1-0, num jogo muito competitivo, no qual Bernardo Silva poderá ter conquistado o último troféu pelo clube de Manchester, embora ainda tenha possibilidades de ser campeão inglês, embora dependa de uma escorregadela do Arsenal.Além do número 10 do City, Matheus Nunes também foi titular, enquanto Rúben Dias esteve no banco de suplentes, depois de recuperar de uma lesão. Do lado do Chelsea, Pedro Neto entrou aos 74 minutos, mas não conseguiu inverter o rumo dos acontecimentos.Veja o golo: