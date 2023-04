Manchester City segue para as meias com empate em Munique

O Manchester City avançou esta quarta-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões, com um empate num jogo totalmente controlado, em que tirou plenamente partido da confortável vantagem conseguidas na primeira mão.

Em Munique, o melhor que o Bayern conseguiu foi mesmo empatar o jogo, 1-1, na segunda mão dos quartos-de-final da Champions, em que precisava de anular uma desvantagem de três golos.

Pep Guardiola esteve a um passo de conseguir a sua 100.ª vitória na Champions, mas ainda não foi desta: o golo inicial de Halland, aos 57, foi anulado aos 83, pela grande penalidade marcada por Kimmich.

Para quem precisava de recuperar de três golos, o Bayern pouco fez, hoje, face a um adversário que joga com automatismos brilhantes, desde a defesa ao ataque, onde Halland se confirma como o avançado em melhor forma, na atualidade.

Halland começou por falhar um penálti, aos 37 minutos, o que já não lhe acontecia há dois anos, ainda era jogador do Borussia Dortmund.

O jovem norueguês não se desmoralizou, nem perto disso, e aos 57 abriu o marcador no Allianz Arena, no que foi o seu 12.º golo nesta edição.

Kevin de Bruyne fez a assistência para o golo, com o belga a ser o 'motor' do seu meio-campo, a par do português Bernardo Silva, novamente brilhante.

Na defesa dos 'azuis celestes' esteve Ruben Dias e na do Bayern João Cancelo, esforçado em travar as incursões dos adversários, nomeadamente Bernardo Silva - tanto se 'empenhou' que viu cartão amarelo, por entrada faltosa.

Já sem Cancelo em campo - saiu aos 63 minutos - o Bayern chegou ao golo, aos 83 minutos, por Kimmich, após mão de Manuel Akanji.

Pela terceira vez consecutiva, o City chega às meias-finais e repete o duelo do ano passado, com o Real Madrid, então no caminho dos espanhóis para a conquista do troféu.