Mais uma vitória leonina através das fórmulas que continuam infalíveis

O Sporting segue a sua caminhada vitoriosa na I Liga, depois de bater fora de casa o Paços de Ferreira por 2-0, voltando a apanhar o FC Porto na liderança, respondendo ao triunfo azul e branco no terreno do Santa Clara. Foi o oitavo triunfo consecutivo dos leões em todas as provas, estando assim igualada a melhor marca de vitórias de enfiada de Rúben Amorim ao serviço dos leões, conseguida na temporada passada. Os verdes e brancos continuam ainda com o impressionante registo de quatro golos sofridos no campeonato, agora em 11 jornadas.

Rúben Amorim fez duas alterações em relação ao onze que defrontou o Besiktas, com Ricardo Esgaio e Nuno Santos a surgirem no lugar do lesionado Pedro Porro e de Fedal. Matheus Reis, que diante do Besiktas havia sido ala esquerdo, fez tripla no centro da defesa com Coates e Gonçalo Inácio.

Logo no segundo minuto, surgiu a primeira ameaça leonina, com Pedro Gonçalves a isolar Paulinho, valendo o corte "a meias" entre Flávio Ramos e André Ferreira. e aos 7" foi Coates (quem mais?) a estar muito perto do 0-1, de cabeça, na sequência de pontapé de canto de Sarabia. O leão estava "com a corda toda" e aos 10" foi Ricardo Esgaio a testar o guarda-redes pacence, num remate de primeira após excelente cruzamento de Nuno Santos. O Paços de Ferreira mostrou que estava vivo logo na jogada seguinte: Matheus Nunes "inventou" ao fintar em plena grande área leonina e perdeu a bola para João Pedro, que rematou às malhas laterais. Valeu também a boa mancha de Adán.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este lance perigoso da equipa da casa foi uma exceção no domínio claro dos lisboetas na primeira parte, que apresentavam o seu habitual futebol rápido pelos flancos, com Nuno Santos muito interventivo e a alimentar os homens mais adiantados com cruzamentos bem medidos. A meio-campo mandava Matheus Nunes, um poço de energia que "empurrava" a equipa para a frente. E na maioria dos pontapés de canto a seu favor, como habitualmente, a bola lá chegava a Coates, embora o uruguaio só tenha criado perigo no lance já referido, no início da partida.

O trio da frente dos leões (Pedro Gonçalves-Paulinho-Sarabia) também conseguia algumas combinações interessantes, embora por vezes faltasse alguma afinação no último passe. Sarabia pode não aparecer muitas vezes, mas quando aparece mostra a sua qualidade superior e foi isso que aconteceu aos 32", num passe que isolou Ricardo Esgaio. O ala direito português voltou a estar perto do golo, desta vez com um remate que passou perto do poste esquerdo.

Até ao final do primeiro tempo o leão continuou a mandar, mas ia sofrendo uma desfeita de um amigo velho conhecido: Antunes, que mesmo quase sem jogar foi tantas vezes elogiado por Rúben Amorim na temporada passada, mostrou que ainda é mais do que um jogador que simplesmente promove um bom espírito de grupo e arrancou jogava fantástica, concluída com remate fortíssimo, desviado por Matheus Reis com um corte impressionante para canto.

Os dois treinadores não fizeram substituições ao intervalo e a partida recomeçou com uma "bomba" de Nuno Santos que levou muito perigo à baliza dos visitados. Na sequência do pontapé de canto, os verdes e brancos adiantaram-se no marcador, da forma habitual, mas desta vez com papel alternado: foi Coates a fazer a assistência e outro jogador, no caso Gonçalo Inácio, a faturar de cabeça. Todos sabem como a equipa de Rúben Amorim chega ao golo na sequência de lances de bola parada mas a fórmula continua a revelar-se infalível...

Curiosamente, o golo pareceu ter feito mal ao Sporting, que recuou em demasia, permitindo que o Paços de Ferreira passasse a jogar mais no meio campo visitante, algo que muito raramente tinha sucedido no primeiro tempo. Este parece ser um dos poucos defeitos da equipa lisboeta: querer congelar o jogo cedo demais e recuar em demasia, quando parece estar em condições de continuar a jogar como até então e ampliar a vantagem.

A verdade é que o Sporting respira confiança e o Paços de Ferreira não conseguiu criar situações de perigo para Adán. E foram os visitantes a ampliar para 0-2 aos 69", por Pedro Gonçalves, após excelente cruzamento de Ricardo Esgaio. Um golo "à Pote", com um remate colocado de primeira. Foi o sétimo golo esta época do avançado, quarto no campeonato.

O leão não abrandou depois do 0-2, com Tabata, que entretanto rendera Sarabia, em grande plano. Ainda houve tempo para mais um golo de Coates, mas o lance foi bem anulado por fora de jogo de Nuno Santos.