Mais uma medalha para Portugal: Rochele Nunes vence bronze

A portuguesa Rochele Nunes venceu a medalha de bronze na categoria de +78 kg os Europeus de Judo que decorreram em Lisboa, derrotando a ucraniana Yelyzaveta Kalanina em menos de um minuto, por "ippon", depois de um "waza-ari'.

No combate para o 'bronze', o quarto que efetuou nos Europeus, Rochele garantiu o triunfo com a pontuação máxima, ao entrar muito bem, com um 'waza-ari' nos instantes iniciais, seguido de uma imobilização, diante de uma adversária que nunca tinha vencido..

A medalha de Rochele Nunes, que repetiu o bronze dos Europeus do ano passado, é a quarta conquistada por Portugal nos Europeus que decorreram em Lisboa, depois da medalha de ouro de Telma Monteiro (-57 kg) e de bronze de João Crisóstomo (-66 kg), na sexta-feira, e do 'bronze' de Bárbara Timo (-70 kg), no sábado.

A judoca, de 31 anos, nascida em Pelotas, no Brasil, que chegou a Portugal em 2018 para representar o Benfica, e a partir de 2019 a seleção portuguesa, voltou a mostrar que atravessa um dos melhores momentos da sua carreira desportiva.

Depois de duas medalhas de prata, em fevereiro e março, nos Grand Slam de Telavive e Tbilissi -- que lhe deram mais pontos na qualificação olímpica do que os Europeus -, Rochele tinha dito que chegava à competição continental para vencer.

Foi por pouco, com a judoca a 'tropeçar' nas meias-finais diante da 'enorme' francesa Lea Fontaine, uma adversária com mais de 160 quilos, numa categoria em que não existe limite de peso para os atletas.

A luso-brasileira chorou, frustrada por não conseguir garantir a final, mas pareceu estar decidida a não sair destes Europeus sem uma medalha, e, na 'consolação' do bronze, já não deixou escapar a vitória.

Kalanina tinha vencido Rochele Nunes em Praga, nos quartos de final, e no Masters de Qingdao, em 2019, mas a judoca do Benfica esteve muito forte e garantiu uma vitória clara: com um 'waza-ari', seguido de 'ippon', em poucos segundos.

Para trás já tinha ficado a derrota com Fontaine, que saiu dos Europeus com a prata, e as vitórias frente à alemã Renee Lucht e à bósnia Larisa Ceric, ambas com vantagens máximas, ainda no quadro principal.