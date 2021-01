Mais dos casos positivos no plantel do Benfica

Os jogadores do Benfica Otamendi e Nuno Tavares testaram positivo à covid-19, informou o clube da Luz esta quarta-feira, dia em que está marcado o jogo entre os encarnados e o Sp. Braga, a contar para a Taça da Liga.

O Benfica informa que "foram detetados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico COVID-19 realizados aos jogadores do Futebol Profissional".

Desta forma, são já sete os jogadores do plantel das águias que estão infetados com o novo coronavírus, responsável pela doença covid-19.

Esta terça-feira, o clube informou que 17 pessoas tinham testado positivo para a covid-19, entre "staff, equipa técnica e jogadores".

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é um dos infetados. E entre os jogadores, "Gilberto, Vertonghen, Grimaldo, Diogo Gonçalves e Waldschmidt testaram positivo ao novo coronavírus", informou ontem o clube da Luz.

Também ontem, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, testou "negativo" ao novo coronavírus, num segundo teste que realizou ao longo do dia.

"O Benfica esclarece que o seu treinador Jorge Jesus voltou hoje a testar negativo à COVID-19, pelo que estará amanhã, quarta-feira, no banco a orientar a equipa do Benfica na meia-final da Taça da Liga, em Leiria", indicou o clube.

Perante tantos casos positivos de covid-19 no plantel, mas também na equipa técnica, o Benfica emitiu ontem um comunicado a pedir um parecer à Direção-geral da Saúde (DGS).

"Na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos", o Benfica remeteu para a DGS a decisão de se "apresentar em competição nos próximos 14 dias".

A Direção-geral da Saúde esclareceu que "a Autoridade de Saúde territorialmente competente, avaliadas as circunstâncias e o risco, decide sobre os jogadores que ficam isolamento, por motivo de doença, e sobre os jogadores que ficam em isolamento profilático, por serem considerados contactos de risco. A decisão quanto ao restante plantel é da responsabilidade dos clubes desportivos".

O clube veio depois comunicar que estará na meia-final desta quarta-feira.

"O Benfica informa que vai marcar presença na Final Four da Taça da Liga, com a ambição de vencer a prova, à imagem do que acontece em todas as competições que disputa", informou sobre o jogo que vai ser disputado hoje em Leiria.