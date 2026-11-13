Luís Godinho apita Croácia–República Checa na Liga das Nações

Luís Godinho foi nomeado pela UEFA para dirigir o encontro entre a Croácia e a República Checa, da sexta e última jornada do Grupo A3 da Liga das Nações. O jogo disputa-se no domingo, 15 de novembro, na Opus Arena, em Osijek, com início marcado para as 20h45 locais — 19h45 em Portugal continental.

O árbitro da Associação de Futebol de Évora terá como assistentes Pedro Martins e Gonçalo Vaz Freire. Miguel Nogueira será o quarto árbitro, enquanto Tiago Martins e André Narciso ficarão responsáveis pelo videoárbitro e pelo respetivo assistente. A equipa nomeada para o encontro é composta exclusivamente por árbitros portugueses.

A partida encerra a participação das duas seleções na fase de grupos. A Croácia procura evitar a descida direta da Liga A, enquanto a República Checa tenta melhorar a sua posição no grupo.