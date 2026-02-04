Luís Godinho apita clássico entre FC Porto e Sporting. Tiago Martins vai estar no VAR

Luís Godinho foi o escolhido para apitar o clássico entre FC Porto e Sporting, agendado para a próxima segunda-feira (20:45), 9 de fevereiro, no Estádio do Dragão, a contar para a 21.ª jornada da I Liga.O árbitro de 40 anos da Associação de Futebol de Évora terá como assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota, sendo que o quarto árbitro será Hélder Malheiro. No VAR estará Tiago Martins, auxiliado por Pedro Felisberto.Recorde-se que Godinho a apitar e Tiago Martins no VAR foi a fórmula escolhida para a polémica final da Taça de Portugal do ano passado, conquistada pelo Sporting com vitória sobre o Benfica, após a qual os encarnados se queixaram de um pisão de Matheus Reis sobre Belotti que árbitro e VAR não assinalaram.O FC Porto lidera o campeonato com 55 pontos, mais quatro do que o Sporting e mais nove do que o Benfica.Noutro jogo importante para as contas dos primeiros lugares, o Benfica-Alverca de domingo (20:30), Bruno Costa foi o árbitro nomeado.