Luís Castro: “Táticas a mais? Não, a criatividade vem da organização e não do caos”

Luís Castro, 64 anos, 28 a treinar em três continentes diferentes, encara agora o desafio do Grêmio, de Porto Alegre, um dos maiores gigantes do futebol brasileiro. Em conversa com o DN Sport, o treinador de Vila Real, Trás-os-Montes, que começou no Águeda, foi campeão na Ucrânia, treinou Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita e já vai na segunda experiência no “país do futebol”, depois de em 2023 se ter destacado no Botafogo, do Rio de Janeiro, fala do futebol brasileiro e mundial. Afirma que “não existe escola portuguesa de treinadores, os treinadores são universais”, acredita que “a tática não mata a criatividade, pelo contrário, potencia-a”, revela, a propósito de Cristiano Ronaldo, que “os grandes jogadores são os mais fáceis de treinar” e diz que faz um trabalho no Grêmio “com visão de futuro”. No Grêmio, está a chamar a atenção pela utilização de muitos jogadores da formação do clube. Isso foi pensado ou circunstancial? Quando se entra num novo trabalho avalia-se primeiro qual a intenção e a visão do clube: e nós perspetivámos, em conjunto com a administração, logo no início a construção de um plantel em que a quase totalidade dos jogadores tem menos de um ano de casa e com uma atenção especial, gradual e segura, à base. A ideia era dificilmente ter estabilidade num primeiro momento para tirarmos partido depois.Com isso, as exibições e os resultados ressentem-se de vez em quando?Sim, mas mesmo a trabalhar sem pré-temporada, com um elenco novo e a testar os guris [expressão gaúcha para miúdos ou garotos] logo em jogos oficiais, a verdade é que estamos vivos na Copa do Brasil e vencemos um troféu, o Gauchão [sobre o rival Internacional]. Só no Brasileirão poderíamos estar com mais uns três ou quatro pontos para nos sentirmos mais confortáveis [é o 16º da tabela].E que tal os jogadores das escolas gremistas?Têm qualidade, têm habilidade, são bons, é esse o eco que estamos a ter deles, mas eu não trouxe nenhum jogador, nem dos mais velhos, nem dos mais novos, se eles são bons é porque a base do Grêmio faz um bom trabalho, e não é de agora, com o Francesco [Barletta, coordenador-geral das categorias de base gremista]. Desde janeiro, o Grêmio já utilizou mais de 10 jogadores da base, tendo estabelecido uma dupla de centrais de jovens das categorias de formação do Grêmio, um lateral esquerdo e um médio ofensivo de 18 anos. Temos sempre 9, 10, 11 jogadores formados no clube nas convocatórias. No jogo com o Bahia [1-1, para o Brasileirão], a equipa acabou a partida com seis jogadores da formação, quatro deles de 18 anos, o Vítor Ramon, o Pedro Gabriel, o Luis Eduardo e o Gabriel Mec. No seu segundo ano no Botafogo, a equipa disparou na classificação. Isso dá alento aos adeptos do Grêmio para pensarem que esta formação, em 2027, também pode explodir? O maior alento deles deve vir de estarmos a fazer um trabalho honesto, digno, com visão e de construção de um plantel competitivo – e com um título, o Gauchão, já no caminho. Vemos os adeptos muito animados e com ambição, o que nos deixa muito felizes.O Grenal (Grémio-Internacional) é uma rivalidade especial dentro daquelas que conhece em Portugal, Ucrânia e no Médio Oriente?O Grenal é uma rivalidade especial. O Sporting-FC Porto, o FC Porto-Benfica, o Benfica-Sporting, o Al-Duhail-Al Sadd, o Al-Nassr-Al-Hilal, o Shakhtar-Dinamo Kiev são fortes mas o Grenal é especial, muito forte, entre torcidas e entre jogadores. Por isso, os jogos são sempre muito pegados, mais pegados até do que jogados [sorri]. Mas eu já visto essa pele e gosto. O que eu acho que é essa rivalidade estadual não nos pode diminuir, não nos pode fechar, temos de abrir portas para o mundo, rivalizar com o resto do Brasil, do planeta. E num clube como o Grêmio devemos olhar também mais para nós, sem distrações com quem está ao lado.Como tem sido o convívio com Luiz Felipe Scolari, coordenador técnico do clube?Maravilhoso. Muito bom tê-lo ao meu lado, ouvi-lo, tem um entusiasmo imenso quando fala de futebol. Gosto muito dele.Está num gigante brasileiro, sul-americano e mundial. Há treinadores portugueses de sucesso em todo o mundo: existe uma escola de treinadores portugueses? Quem fala em escola portuguesa, ou noutra qualquer, é alguém que não entende o conceito de globalização, Os treinadores são universais. No meu caminho como treinador tive o José Mourinho como referência, mas no meu caminho como jogador tive o Marinho Peres, tive o Paulo Autuori, admiro o Alex Ferguson, o Pep Guardiola, o Bobby Robson e não preciso de dizer ‘o português Mourinho’, ‘o inglês Robson’, ‘o brasileiro Marinho’, entende? Digo os nomes e basta, não precisamos de nacionalidade.No seu caso, são 46 anos de futebol profissional, quase 30 como treinador principal. O que diria ao treinador que começou em Águeda, em 1998?Era a quarta divisão e via uma montanha à minha frente. Mas sempre fui determinado, sempre gostei de estar no campo de batalha, sempre gostei de seguir em frente, deitar fora as coisas más e agarrar-me às boas, talvez por vir de uma vida enquanto jovem em que lidava com uma irmã deficiente, 100% dependente, sempre a pensar ‘porquê nós?’, ‘porquê ela?’. Isso levou-me a olhar para a frente e seguir sempre, sempre em frente. E, passado todo este tempo, ainda tem sonhos por cumprir? Começar a época num grande português? A seleção?Falo mais em objetivos, que aparecem quando estamos acordados, do que em sonhos, que aparecem mais quando estamos a dormir. Quero cumprir a minha missão no Grêmio, gosto muito do plantel, gosto muito da administração, gosto muito da torcida, que é fantástica e nos apoia mesmo quando se sente triste. Gosto muito de Porto Alegre, as pessoas são muito afáveis, no supermercado, no restaurante, na farmácia, no centro comercial, porque eu faço questão de levar a minha vida normal aqui. Dedico-me ao que gosto, o futebol, com muitos momentos alegres, alguns tristes também, noites em que não durmo, ou que não como ou que não bebo, e outros momentos em que tomo um copo de vinho para brindar ou para esquecer (risos).Neste Mundial há quem defenda que o excesso de cuidados táticos restringe a criatividade?Isso é preconceito. Você não acha que a criatividade do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Mbappé, do Yamal, de todas as estrelas, se manifesta muito mais na organização do que no caos? Porque associam o caos à criatividade? Um pintor só cria se o ateliê dele for caótico? Não cria muito mais se souber onde estão as telas, onde estão os pincéis? Talvez esses craques criem, entretanto, caos nos rivais e então são esses rivais que terão de saber se reorganizar em poucos segundos.Nessa perspectiva, que\u0007avanços estratégicos o Mundial pode deixar como legado? Como cada vez mais a tecnologia anda de braço dado com o futebol, penso que sobretudo na bola parada aparece sempre muita coisa nova, muita impulsão dos atacantes e dos marcadores. Mas não só nas bolas paradas. Há muitas variações táticas e alternâncias dentro do próprio jogo: as equipas mudam de quatro para cinco defesas, de um para dois médios volantes, de jogo de dentro para fora e de fora para dentro numa única partida. Foram quatro anos, de um Mundial para o outro, com muito desenvolvimento tecnológico pelo meio, com IA incluída, e isso vai refletir-se.E quem ganha?Espero que seja Portugal a quebrar o jejum. Se não for Portugal, que seja o Brasil a quebrar o dele e ser hexacampeão. Ambas as seleções estão entre aquelas com possibilidades de ganhar, como uma Espanha, uma Argentina, uma França, uma Alemanha, uma Inglaterra. E, no entanto, algumas delas não passarão dos quartos de final, não é? Só ganha uma… portanto, não pode é haver demasiada frustração se isso acontecer – é um torneio muito competitivo, com jogadores e selecionadores excelentes e isso é fantástico.O que foi aprendendo nas diversas etapas da carreira?Olhe, a experiência no Shakhtar trouxe-me a capacidade de criar uma equipa com um misto muito grande entre jogadores experientes e jovens. A do Grêmio agora também tem isso, mas nunca trabalhei como no Shakhtar com uma amplitude tão grande de idades. Além disso provou-me que qualquer equipa pode vencer em qualquer lado, desde que organizada e determinada [na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Shakhtar de Castro bateu o Real Madrid duas vezes, 2-0 em casa e 3-2 no Santiago Bernabéu]. E na Arábia Saudita?Lá senti que os melhores jogadores do mundo são os mais fáceis de se treinar, têm muita qualidade e têm muita capacidade de trabalho.Está a falar do Cristiano? Estou a falar de todos os grandes jogadores que lá estão, até porque do Cristiano já toda a gente fala: é uma estrela, é uma lenda, será o primeiro a chegar a 1000 golos oficiais, uma referência de como exercer e defender a profissão. Foi finalmente campeão pelo Al-Nassr… Não vi o jogo do título mas deixo daqui os parabéns, fizeram mais pontos, logo foi merecido. No Brasil, antes do Grêmio treinou o Botafogo. Não se arrependeu de ter saído em 2023 quando parecia lançado para o título?Não. Fui, na altura, desafiado a treinar os melhores do mundo, pude deixar o Botafogo em ótima posição para vencer, como prova o trabalho excelente do Artur [Jorge] no ano seguinte. Ficou tudo certo, com [o dono do clube] John Textor, com o clube, tudo limpo, tudo pago, nada a acrescentar. E por lá o que aprendeu?Que a crença, a determinação, a organização, o planeamento são essenciais, sobretudo em momentos de quatro derrotas seguidas – e tive dois desses momentos no clube onde aprendi muito. No entanto, apesar de ter aprendido muito, não quero repeti-los nunca mais [risos]”.