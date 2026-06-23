Luís Castro: “Táticas a mais? Não, a criatividade vem da organização e não do caos”
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Luís Castro: “Táticas a mais? Não, a criatividade vem da organização e não do caos”

Luís Castro, que está “muito feliz” no Grêmio, defende a estratégia no futebol. Recorda o passado, está animado com o presente e prefere falar mais em “objetivos” e menos “em sonhos” para o futuro.
João Almeida Moreira
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