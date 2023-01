Loucura em Riade pelo duelo Ronaldo-Messi. Bilhete VIP leiloado por 2,5 milhões de euros

É já esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi vão defrontar-se no Estádio Rei Fahd, em Riade, num jogo de futebol de caráter particular que vai opor o Paris Saint-Germain, onde joga o argentino, e uma seleção da Liga da Arábia Saudita, na qual vai jogar em breve a estrela portuguesa. A forma como está a ser anunciado este evento, mais parece um combate de boxe entre os dois futebolistas que nos últimos anos dividiram o trono de melhor do mundo, mas que não se defrontavam desde dezembro de 2020, quando Juventus e Barcelona se defrontaram na Liga dos Campeões.

A prova de que se trata de um confronto que está a despertar enorme expectativa, pelo menos no mundo árabe, é que, de acordo com a organização, houve mais de dois milhões de pedidos online de bilhetes para a partida, que tem início às 17.00 horas (em Lisboa). Mais ainda. Um leilão de um ingresso VIP rendeu mais de 2,5 milhões de euros, pagos pelo empresário do ramo imobiliário Musharraf al-Ghamdi.

A grande expectativa por este jogo prende-se também pelo facto de há pouco mais de um mês Messi ter sido coroado campeão do mundo no Qatar, mas também por Ronaldo se ter mudado para os sauditas do Al-Nassr, onde vai auferir o maior contrato da história do futebol: 200 milhões de euros anuais. Esta será, afinal, a primeira vez que CR7 vai jogar em terras sauditas, depois de ter sido apresentado no novo clube - cumpriu dois jogos de castigo que lhe foram aplicados em Inglaterra -, pelo que esta é a primeira vez que o avançado português poderá ser visto em ação. Na prática, é um aperitivo para a estreia oficial pelo Al-Nassr, marcada para 22 de janeiro, com Al-Ettifaq, a contar para a Liga saudita.

O PSG vai apresentar-se na Arábia Saudita para cumprir um compromisso que era para se ter realizado há um ano, mas que acabou adiado por causa da pandemia de covid-19. E a verdade é que ganhou agora outra dimensão porque do outro lado estará Cristiano Ronaldo. Ainda assim, o clube parisiense vai receber aquilo que estava acordado: 10 milhões de euros por este jogo de exibição, que obriga à presença das suas estrelas: Messi, Neymar e Mbappé.

Para segundo plano fica assim o jogo da Taça de França, adiado para segunda-feira, frente ao Pays de Cassel, equipa amadora dos escalões regionais franceses. Para uma equipa de milhões, a prioridade é agora o dinheiro...

Cristiano Ronaldo será, obviamente, o capitão da seleção da liga saudita, denominada como Saudi All-Star XI, que será treinada pelo argentino Marcelo Gallardo, que no final de 2022 deixou o comando do River Plate, após nove anos. Além de CR7, o argentino terá à sua disposição alguns jogadores que passaram pelo futebol português, casos dos brasileiros Anderson Talisca (ex-Benfica) e Matheus Pereira (ex-Sporting), o maliano Moussa Marega (ex-FC Porto) e o peruano Andre Carrillo (ex-Benfica e Sporting).

