Looney Tunes animam Milano Cortina 2026 dentro e fora das competições

A irreverência dos desenhos animados está instalada nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano Cortina 2026. A Warner Bros. Discovery escolheu várias personagens dos Looney Tunes para partilharem experiências com o público, em produtos oficiais e conteúdos televisivos, numa operação pensada para aproximar famílias e espectadores mais jovens do evento desportivo.No centro de Milão, uma instalação visual de grande dimensão leva o humor para o espaço público, enquanto o Centro Oficial de Troca de Pins Olímpicos, em funcionamento até 22 de fevereiro, recebe visitantes com lançamentos diários de pins, oficinas criativas, sessões fotográficas e aparições de personagens. O espaço resulta de uma colaboração de licenciamento com o Comité Olímpico Internacional e parceiros comerciais..Em paralelo, conteúdos originais são exibidos nas transmissões europeias e britânicas através da Eurosport, TNT Sports e HBO Max, incluindo rubricas curtas como “Sports Made Simple” e entrevistas conduzidas por Bugs Bunny. Entre os atletas participantes nas conversas contam-se o snowboarder Su Yiming, o canadiano Mark McMorris e a esquiadora suíça Mathilde Gremaud.A iniciativa decorre de um acordo global de licenciamento anunciado em março de 2024, integrado na agenda estratégica olímpica 2020+5, destinada a reforçar a marca dos Jogos também fora da competição. Assim, personagens como Lola Bunny, Daffy Duck, Wile E. Coyote e Tweety integram uma vasta gama de produtos oficiais — do vestuário aos brinquedos e equipamento desportivo — reunidos na "Olympic Collection"..A relação entre o universo Looney Tunes e o desporto não é inédita: as personagens já protagonizaram os filmes Space Jam e Space Jam: A New Legacy, além de uma coleção associada aos Jogos de Atlanta 1996. Agora voltam a cruzar-se com o olimpismo num projeto mais abrangente, com merchandising específico para várias seleções nacionais — incluindo Estados Unidos, Itália e Espanha — e produtos dedicados a equipas paralímpicas.Com esta estratégia, o Comité Olímpico Internacional procura criar uma ligação mais tangível entre fãs e valores olímpicos, enquanto a Warner Bros. Discovery aposta no entretenimento familiar para tornar a cobertura desportiva mais próxima e acessível..Nostálgico? Looney Toons estão de regresso e em streaming