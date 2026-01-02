Livre de condenação por agressão sexual, Daniel Alves acerta investimento em clube português

Livre da condenação por agressão sexual que o fez ficar preso por mais de um ano na Catalunha, Daniel Alves foi oficializado como novo investidor da SAD do Sporting Clube de São João de Ver, emblema que compete na Liga 3 de Portugal. A informação foi avançada pela ESPN Brasil e confirmada pelo clube através de um comunicado divulgado nas redes sociais.“Num momento que vai ficar marcado na memória do clube, oficializamos a entrada de Daniel Alves como coproprietário da SAD do SC São João de Ver. Um nome que carrega uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol mundial cruza-se agora com um clube de raízes profundas, feito de trabalho, resiliência e paixão”, lê-se na nota oficial..No mesmo comunicado, o clube sublinha que a parceria “simboliza mais do que uma mudança estrutural”, representando “o encontro entre a experiência de quem conquistou o mundo e a alma de um clube que nunca deixou de acreditar”, acrescentando que o projeto pretende ser “maior, sustentável e inspirador”.De acordo com informações divulgadas pela ESPN, Daniel Alves, atualmente com 42 anos, adquiriu inicialmente 50% da SAD, estando prevista a compra da totalidade do capital no final da época 2025/26, num acordo já fechado entre as partes envolvidas.Além do papel como investidor, o antigo lateral-direito admite regressar à competição como jogador por um período mínimo de seis meses, entre janeiro e junho deste ano, cenário que ainda está em avaliação. O plano passa depois por assumir funções como treinador principal, cargo para o qual já possui licença UEFA A.Consagrado no mundo da bola pelas passagens por Barcelona, Sevilla, Juventus, PSG e Seleção Brasileira, Daniel Alves esteve afastado do futebol desde 2023, quando ficou preso por 15 meses na sequência de um processo judicial em Espanha por agressão sexual. Em março do ano passado, o Tribunal de Justiça da Catalunha absolveu o ex-jogador, por unanimidade, considerando insuficientes as provas para sustentar a condenação anteriormente aplicada..Tribunal da Catalunha absolve Dani Alves da acusação de agressão sexual\n.Daniel Alves quer comprar clube português.Futebolista Daniel Alves saiu da prisão após pagar caução de um milhão de euros