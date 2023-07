Lionel Messi é oficializado como reforço do Inter Miami

"Sim, rapazes. Vemo-nos em Miami", indica Messi, já vestido com a camisola rosa do Inter Miami, num vídeo divulgado pelo seu novo clube e também pelo jogador.

A contratação de Messi, de 36 anos, foi detalhada pela própria Liga norte-americana de futebol (MLS), dando conta que o 'astro' argentino, sete vezes Bola de Ouro, assinou um vínculo até 2025.

O anúncio de hoje antecede a apresentação no domingo do jogador, prevista para as 20:00 horas locais (01:00 de manhã de segunda-feira em Lisboa), no DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale, na Florida.

É também a oficialização do que Messi já tinha comunicado em 07 de junho, quando revelou que iria jogar no Inter Miami, explicando que a partir do momento em que não iria jogar no FC Barcelona, queria sair da Europa.

Já hoje, o argentino, por muitos considerado o melhor jogador do mundo, disse em comunicado estar "emocionado" com este novo passo na sua carreira.

"É uma oportunidade fantástica e, juntos, vamos continuar a construir este bonito projeto. A ideia é trabalharmos em conjunto para conseguirmos os objetivos a que nos propusemos e estou ansioso para começar e ajudar, na minha casa nova", acrescentou.

A imprensa adianta que junto a Messi deverá também ser apresentado o espanhol Sergio Busquets, que foi seu companheiro de equipa no 'Barça'.

O Inter Miami, que é presidido por David Beckham e tem como novo treinador o antigo selecionador argentino e mexicano Tata Martino, procura afirmar-se, num momento em que é último classificado no grupo Este da MLS.

A estreia de Messi e Busquets pela nova equipa deverá acontecer em 21 de julho, na próxima sexta-feira, no jogo entre o Inter Miami e os mexicanos do Cruz Azul, competição da 'Leagues cup' da zona da CONCACAF (Confederação de futebol da América do Norte, Central e Caraíbas).