Liga japonesa de futebol anuncia Roger Schmidt como novo consultor

Roger Schmidt, antigo treinador do Benfica, foi anunciado esta quarta-feira, 1 de outubro, como novo consultor da Liga japonesa de futebol, tendo assinado contrato válido até junho de 2026."Este projeto visa divulgar filosofias e métodos de treino de futebol de nível mundial através de Roger Schmidt, que tem uma vasta experiência como treinador em clubes europeus de topo, proporcionando treino no local para jogadores da academia, seminários para treinadores e diretores desportivos, e partilhando a sua experiência e conhecimento com a J League e os clubes da J League", refere o organismo em comunicado.O treinador alemão conduziu o Benfica ao título de campeão nacional em 2022/23, tendo sido despedido no final de agosto de 2024. Desde então esteve desempregado, voltando agora ao ativo.