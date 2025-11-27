Liga Europa: Bis de Gabri Veiga embala um FC Porto cheio de pressa

À procura de regressar às vitórias na Liga Europa após o empate em Utreque (1-1) e a derrota em Nottingham (0-2) nas jornadas anteriores, o FC Porto entrou cheio de pressa na receção ao Nice e, num autêntico contrarrelógio perante uma equipa que viajou desde a Riviera francesa, abriu o ativo logo aos 19 segundos. Ainda havia espetadores a entrar no estádio e outros a tentar perceber qual a disposição tática do conjunto orientado por Francesco Farioli, que esta quinta-feira conciliou Samu e Deniz Gul no ataque, quando o médio espanhol Gabri Veiga, servido por um passe atrasado de Pepê, disparou para o fundo das redes. Não foi só um golo importante para embalar os portistas para a vitória, como foi histórico: foi o golo mais rápido de sempre do clube nas provas europeias. Até então, o recorde pertencia a Deco, que marcou aos 27 segundos, aos noruegueses do Molde, num jogo da Liga dos Campeões em 1999-00..De pé quente, o centrocampista recrutado aos sauditas do Al-Ahli chegou ao bis – o oitavo da carreira – aos 33 minutos, a passe de Froholdt. Num só jogo, Gabri Veiga marcou mais golos do que nas 16 partidas anteriores de dragão ao peito (um)..Se na primeira parte o FC Porto foi sobretudo eficaz (quatro remates/dois golos) e sólido defensivamente (não permitiu um único remate à baliza), no segundo tempo, já sem o lesionado Alan Varela, permitiu um jogo mais anárquico, mas sem que os três pontos estivessem em causa. Por via das dúvidas, Samu aumentou para 3-0 na conversão de um penálti a castigar falta que o próprio sofreu, cometida pelo quarentão Dante, e que o VAR vislumbrou, pouco depois da hora de jogo, naquele que foi o 10.º golo do internacional espanhol esta época – o primeiro na Liga Europa. .A vitória, a maior em casa nas competições europeias desde novembro de 2020 – quando venceram para a Champions, também por 3-0, o Marselha de… André Villas-Boas –, fez os azuis e brancos chegar aos 10 pontos, ao cabo de cinco jornadas, e galgar lugares na classificação da fase de liga. Está já entre os oito primeiros, em posição de acesso direto aos oitavos de final, numa altura em que falta defrontar os suecos do Malmo em casa (11 de dezembro), os checos do Plzen fora (22 de janeiro) e os escoceses do Rangers no Dragão (29 de janeiro).Nota ainda para Rodrigo Mora, que cumpriu o jogo 50 pelos dragões – foi o mais jovem de sempre a fazê-lo, aos 18 anos e seis meses, suplantando Rúben Neves (18 anos e oito meses) –, e para Eustáquio, que atuou pelos portistas pela 150.ª vez.