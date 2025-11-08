Lando Norris vence corrida sprint do Grande Prémio do Brasil, com Piastri a sofrer um acidente

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu este sábado, 8 de novembro, a corrida sprint do Grande Prémio de São Paulo de Fórmula 1Norris terminou as 24 voltas com o tempo de 53.25,928 minutos, à frente do italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que fez mais 0,845 segundos, do britânico George Russell (Mercedes), que ficou a 2,318, e do neerlandês Max Verstappen (Red Bull), a 4,423.Esta corrida sprint ficou marcada pelo acidente sofrido pelo australiano Oscar Piastri (McLaren) logo na sexta volta, quando pisou o corretor interior na última curva, que ainda tinha água, e acabou por perder o controlo da traseira do McLaren, só parando no muro.Com os resultados deste sábado Lando Norris consolidou a liderança do Mundial de Fórmula 1, com nove pontos de vantagem sobre Piastri. Já Verstappen encontra-se agora a 39 pontos do líder.A corrida principal do GP do Brasil realiza-se este domingo.