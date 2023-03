Juventus no caminho do Sporting nos quartos-de-final

O Sporting vai defrontar a Juventus nos quartos de final da Liga Europa, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira na sede da UEFA, em Nyon. Os leões vão jogar a primeira mão em Turim.

A Juventus, que caiu aos pés do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, ocupa o 7.º lugar da liga italiana, a 30 pontos do líder Nápoles. No entanto, a vecchia signora está com menos 15 pontos do que aqueles que conquistou em campo devido sanção relacionada com irregularidades financeiras relacionadas com transferências de jogadores. Caso tivessem esses 15 pontos, estariam em segundo lugar.

No caso de conseguir eliminar a Juventus, o Sporting defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre Manchester United e Sevilha, com a primeira mão em casa e a segunda fora.

Os encontros dos quartos-de-final estão agendados para 13 e 20 de abril, enquanto os das meias-finais se vão realizar a 11 e 18 de maio.

A final da Liga Europa está marcada para 31 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste.

O emblema leonino já tinha estado nos quartos da Liga Europa em 2011/12 e 2017/18.

Sporting e Juventus defrontaram-se apenas por duas vezes nas provas europeias, ambas na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2017-18. No primeiro jogo, em Turim, os bianconeri venceram por 2-1. Depois, em Alvalade, registou-se um empate a um golo.

Jogos dos quartos de final:

Manchester United - Sevilha

Juventus - SPORTING

Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise

Feyenoord - AS Roma

Depois do empate 2-2 na primeira mão dos oitavos de final, em Lisboa, a formação comandada por Rúben Amorim surpreendeu o Arsenal, líder da Premier League, na segunda mão, em Londres, alcançando nova igualdade, desta vez 1-1, para depois vencer por 5-3 no desempate por grandes penalidades.