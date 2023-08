Julen Lopetegui deixa o comando técnico do Wolverhampton

O espanhol Julen Lopetegui deixou de ser treinador do Wolverhampton a partir desta teça-feira, anunciou o clube da Liga inglesa de futebol, através de um comunicado publicado no site oficial.

A oficialização da rescisão do contrato que ligava as duas partes ocorre a seis dias da estreia oficial da equipa do Wolverhampton na temporada em curso, frente ao Manchester United, na primeira jornada da Premier League.

No comunicado pode ler-se que o treinador espanhol e o clube "reconheceram e aceitaram as suas diferenças de opinião sobre certas questões", sem fornecer mais detalhes acerca dessas diferenças.

No entanto, a fazer fé na imprensa inglesa, o antigo treinador do FC Porto, que chegou à equipa inglesa em novembro de 2022, quis sair devido à falta de reforços nesta janela de transferências.

"Desejo ao Wolverhampton e a todos no clube muita sorte para o futuro e agradeço a oportunidade que me deram de assumir o comando deste maravilhoso clube", disse Lopetegui, em declarações divulgadas no site do Wolverhampton.

O 'Wolves' é a equipa inglesa com mais jogadores portugueses, nada menos de sete: o guarda-redes José Sá, os defesas Nélson Semedo e Toti Gomes, o médio Matheus Nunes, e os avançados Daniel Podence, Pedro Neto e Fábio Silva.