José Mourinho foi despedido do Fenerbahçe. Tem direito a receber 15 milhões de indemnização

José Mourinho foi esta sexta-feira, 29 de agosto, despedido do cargo de treinador do Fenerbahçe, na sequência da eliminação da Liga dos Campeões frente ao Benfica.O anúncio foi feito pelo clube turco nas redes sociais, sendo que a imprensa turca avança a notícia de que o técnico português terá de receber 15 milhões de euros de indemnização por quebra de contrato. O treinador de 62 anos tinha mais um ano de vínculo depois de ter sido contratado em 2024. A primeira época não correu como o esperado, uma vez que falhou a conquista do título, ficando em segundo lugar na liga, caiu nos oitavos de final da Liga Europa e nos quartos de final da Taça da Turquia.Esta nova temporada também não começou da melhor forma, pois o Fenerbahçe apenas venceu dois dos seis jogos que disputou, culminando com o afastamento da fase de liga da Champions. Nas recentes conferências de imprensa relativas ao jogo com o Benfica, Mourinho não escondeu algum desagrado com alguns dirigentes e com a atuação do clube no mercado de transferências, nomeadamente o falhanço da contratação do benfiquista Kerem Aktürkoglu antes da eliminatória, sendo que acabou por ser este jogador a decidir o apuramento dos encarnados..A passagem de Mourinho pela Turquia ficou ainda marcada por um episódio em abril, quando agarrou a face do treinador do Galatasaray, Okan Buruk, após uma derrota no clássico a contar par da Taça da Turquia.Antes disso, em fevereiro, o treinador português tinha sido punido com quatro jogos de suspensão e uma multa por ter acusado os árbitros de favorecer o rival Galatasaray, atual tricampeão da Turquia.Refira-se que Mourinho tinha mais um ano de contrato com o Fenerbahçe, mas acaba por somar o seu sétimo despedimento da carreira, depois de Benfica, duas vezes no Chelsea, Manchester United, Tottenham e Roma.A imprensa turca diz que o treinador português terá agora de receber uma indemnização de 15 milhões de euros por quebra de contrato, o que faz com que faz subir para cerca de 100 milhões de euros o montante já arrecadado por Mourinho só em indemnizações.