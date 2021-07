Jorge Fonseca perde nas meias-finais e vai lutar pelo bronze

O judoca Jorge Fonseca vai disputar a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos depois de ser derrotado pelo sul-coreano Cho Guham nas meias-finais, num combate em que sentiu um problema na mão esquerda.

No seu terceiro combate em Tóquio2020, o luso, bicampeão mundial e segundo do ranking mundial, foi derrotado por waza-ari, a 15 segundos do fim.

O atleta português continua sem derrotar este adversário, que é sexto do ranking mundial e a quem nunca tinha ganhou, com derrotas em 2019, no Grande Prémio de Budapeste, e em 2018, no Grand Slam de Paris.

Jorge Fonseca vai agora discutir o bronze, num combate em que defrontará o canadiano Shady Elnahas, oitavo do ranking.

Isento na primeira ronda da categoria de -100 kg, o judoca entrou esta quinta-feira confiante no tatami do Nippon Budokan, onde já tinha sido feliz em 2019, ao conseguir então o primeiro título mundial para o judo português.

Toma Nikiforov, campeão europeu em Lisboa em abril, não estava preparado para o que aconteceu no primeiro combate do português e segundo do belga, em que Jorge Fonseca resolveu o assunto em 17 segundos. Primeiro, um tímido ataque, numa tentativa de pega, de Nikiforov, e, depois, Jorge Fonseca, seguro e eficaz, no seu primeiro ataque, projetou para ippon, terminando de imediato o combate, ainda a 3.43 do fim.

Nos quartos-de-final, o português reencontrou o russo Niiaz Iliasov, num combate que levou o judoca luso ao outro extremo - em que não se costuma dar tão bem, o da resistência, mas também de paciência. Os dois judocas, sem grandes desequilíbrios, chegaram empatados ao golden score, prolongamento do combate após os quatro minutos iniciais -, e ambos com um shido (castigo), após o primeiro minuto, por falta de combatividade.

O combate arrastou-se sem que qualquer um dos judocas, que se tinham defrontado na final dos Mundiais de 2019 e nos quartos-de-final dos Europeus de Lisboa2020, pontuasse, obrigando ao ponto de ouro. Nessa fase, Jorge Fonseca teve sempre mais iniciativa, mas ambos foram novamente castigados ao mesmo tempo, aos 2.27 de prolongamento (quase sete minutos no total), antes de uma longa paragem para Iliasov ser assistido, com sangue no sobrolho. A paragem forçada, de cerca de 4.45 minutos, terá sido benéfica ao português, com alguma recuperação de energia, e, aos 3.54 do ponto de ouro (quase oito minutos de combate), pontuou para waza-ari e garantiu as meias-finais olímpicas.

Nascido em São Tomé e Príncipe a 30 de outubro de 1992, Jorge Fonseca chegou a Portugal com 11 anos. Ainda jogou à bola com os outros miúdos na rua, "mas não tinha jeito nenhum" e começou a praticar judo numa escola na Damaia seduzido pelos combates de Pedro Soares, que hoje é seu treinador no Sporting.

Demorou pouco a impor-se no tatami e em 2013 deu mostras de poder fazer carreira no judo. Nesse ano conquistou o título português de sub-23 e conseguiu algo de inédito para o judo nacional ao tornar-se o primeiro atleta masculino português a alcançar o título de Campeão da Europa de sub-23.

A glória ameaçava chegar quando a vida lhe trocou as voltas. Aos 17 anos foi pai e as prioridades mudaram. Pouco depois da felicidade de ser pai, em 2015 o judoca descobriu que tinha um tumor na perna. Apesar disso o judo nunca deixou de fazer parte do seu dia-a-dia.

Em 2019 conquistou o seu primeiro título mundial, feito que repetiu já este ano, que já se sabe que também ficará marcado pela conquista de uma medalha olímpica. Falta saber se ouro ou prata.