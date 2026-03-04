João Pinheiro foi nomeado para arbitrar o Benfica-FC Porto

João Pinheiro foi o árbitro designado para dirigir o clássico Benfica-FC Porto, marcado para domingo, às 18h00, no Estádio da Luz, a contar para a 25.ª jornada da I Liga.O juiz de Braga vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto Hélder Carvalho será o quarto árbitro. No VAR vai estar Luís Ferreira, auxiliado por Valdemar Maia.No outro grande jogo da jornada, o Sp. Braga-Sporting, marcado para sábado às 18h00, terá como árbitro Miguel Nogueira, de Lisboa, que será auxiliado por Paulo Brás e Nuno Pires, enquanto Fábio Veríssimo vai estar como quarto árbitro. Para o VAR foi nomeado Manuel Mota, que será auxiliado por Paulo Miranda.