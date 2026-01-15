Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
John McEnroe: “Há quem goste do elemento humano, de discutir com o árbitro”
FOTO: Eurosport
Desporto

John McEnroe: “Há quem goste do elemento humano, de discutir com o árbitro”

Em declarações ao DN, antigo número 1 do mundo defende que a modalidade precisa de personalidade, elogia a rivalidade entre Alcaraz e Sinner e diz que o espanhol usa “o sorriso como arma”.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Carlos Alcaraz
Open da Austrália
edição impressa
tenista
John McEnroe
tenis

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt