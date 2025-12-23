Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jogadores do Caldas ficam imóveis sob protesto no primeiro minuto de jogo frente ao Sp. Braga para a Taça
Desporto

Jogadores do Caldas ficam imóveis sob protesto no primeiro minuto de jogo frente ao Sp. Braga para a Taça

Em causa a alteração do estádio do encontro, do Campo da Mata nas Caldas da Rainha para o Estádio Manuel Marques em Torres Vedras, a menos de 24 horas do mesmo.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A equipa do Caldas ficou imóvel no primeiro minuto do jogo diante do Sporting de Braga, para a Taça de Portugal de futebol, sob protesto pela alteração do estádio do encontro a menos de 24 horas do mesmo.

O onze dos pelicanos juntou-se na zona do meio-campo, sem que houvesse jogo, decisão respeitada pela formação bracarense, que também permaneceu imóvel durante o referido período.

O encontro dos oitavos de final da prova estava inicialmente agendado para as 18:45 desta terça-feira no Campo da Mata, em Caldas da Rainha, cenário que mudou a menos de 24 horas da partida, com a Federação Portuguesa de Futebol a considerar que o relvado do recinto caldense estava “impraticável”.

Por essa razão, o jogo foi “transferido” para o Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, decisão que revoltou o clube que disputa a Série B da Liga 3 e a estrutura do futebol sénior, que equacionou até não participar na eliminatória.

Taça de Portugal
Caldas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt