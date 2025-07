Jogadoras voltam à seleção espanhola. Jenni Hermoso não foi convocada

"Acreditamos que é a melhor forma de a proteger". Foi assim que a nova selecionadora da seleção de Espanha justificou, esta segunda-feira, a ausência de Jenni Hermoso no leque de 15 convocadas para os jogos da Liga das Nações frente à Suécia e Suíça. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e as futebolistas chegaram a acordo para que as jogadoras voltem a jogar pela Espanha, na sequência do polémico beijo de Luís Rubiales a Jenni Hermoso, após a final do mundial de futebol feminino, a 20 de agosto, na Austrália.