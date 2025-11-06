Jogador dos Dallas Cowboys encontrado morto, aos 24 anos, num caso de aparente suicídio

Marshawn Kneeland, jogador da equipa de futebol americano Dallas Cowboys, foi encontrado morto, aos 24 anos, num caso de aparente suicídio, de acordo com a polícia de Frisco, um subúrbio de Dallas.Kneeland, jogador da linha defensiva dos Cowboys, foi encontrado sem vida após fugir às autoridades no seu carro e escapar a pé do local de um acidente.Segundo as autoridades, Kneeland não parou perante os agentes do Departamento de Segurança Pública do Texas durante uma perseguição que policial na noite desta quarta-feira, 5 de novembro.A polícia perdeu o veículo do jogador de vista antes de o localizar acidentado minutos depois. Kneeland fugiu do local do acidente e foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, cerca de três horas após o acidente. Durante as buscas pelo jogador, as autoridades receberam informações de que Kneeland poderia estar com tendências suicidas. A morte do jogador ocorre poucos dias após ter atuado numa derrota por 27-17 frente aos Arizona Cardinals.Kneeland vivia a sua segunda temporada nos Dallas Cowboys, tendo sido selecionado na segunda ronda do draft do ano passado, oriundo de Western Michigan.“É com profunda tristeza que confirmo a morte do meu cliente e querido amigo Marshawn Kneeland na passada noite. Marshawn dedicava-se de corpo e alma a cada jogada, a cada treino e a cada momento em campo. Perder alguém com o seu talento, espírito e bondade é uma dor que mal consigo descrever”, disse o agente Jonathan Perzley, num comunicado a pedir privacidade. . Os Dallas Cowboys referiram-se ao malogrado jogador como "um colega de equipa e um membro querido". "Os nossos pensamentos e orações estão com Marshawn, a sua namorada Catalina e a sua família", escreveram.. Já a liga de futebol americano, a NFL, manifestou-se "profundamente" triste com a notícia da trágica morte. "Contactámos os Cowboys e oferecemos apoio e recursos de aconselhamento", frisou.. A mãe de Kneeland, Wendy Kneeland, morreu subitamente enquanto ele se preparava para o draft. O jogador transportava as cinzas da mãe num colar que passou a usar após se juntar aos Cowboys, de acordo com o The Dallas Morning News.